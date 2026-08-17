Bruce Willis kızının düğününde görüntülendi! Yıllar sonra ortaya çıkan karesi duygulandırdı

Afazi ve frontotemporal demansla mücadele ettiği için oyunculuk kariyerini noktalayan dünyaca ünlü aktör Bruce Willis, kızı Tallulah Willis'in düğününde objektiflere yansıdı. Uzun süredir kamuoyundan uzak bir yaşam süren 71 yaşındaki aktörün ailesiyle verdiği poz, hayranlarında büyük yankı uyandırdı.

Bir döneme damga vuran yapımlardaki performanslarıyla hafızalara kazınan Bruce Willis, bu kez beyaz perdedeki bir rolüyle değil, kızının en mutlu günündeki görüntüsüyle gündeme geldi.

Willis'in eski eşi Demi Moore'dan olan 32 yaşındaki kızı Tallulah Willis, 2023 yılında nişanlandığı Justin Acee ile Idaho'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Demi Moore'un kır evinde gerçekleştirilen açık hava düğününde aile üyeleri ve yakın dostlar genç çifti yalnız bırakmadı.

KIZININ EN ÖZEL GÜNÜNDE YANINDA OLDU

Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle kameralardan uzak kalan Bruce Willis, düğünde kızı Tallulah ve damadı Justin Acee ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Vogue dergisinin paylaştığı özel kare, aktörün hayranları tarafından kısa sürede ilgi gördü. Willis'in yıllar sonra böylesine özel bir aile anında görüntülenmesi, sevenleri için de duygusal bir buluşma oldu.

OYUNCULUK KARİYERİNİ NOKTALAMAK ZORUNDA KALDI

"Altıncı His", "Zor Ölüm 4.0", "Günah Şehri", "5. Element" ve "Çakal" gibi filmlerle dünya çapında tanınan Willis, sağlık sorunlarının ardından oyunculuk kariyerine veda etmek zorunda kaldı.

İlk olarak afazi teşhisi açıklanan aktörün daha sonra frontotemporal demansla mücadele ettiği duyuruldu. Hastalığı nedeniyle oyunculuktan uzaklaşan Willis, son yıllarda zamanını büyük ölçüde ailesiyle geçiriyor.

AİLESİYLE BİRLİKTE KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Tallulah Willis'in düğününde ortaya çıkan kare, Bruce Willis'in ailesinin hayatındaki önemli anlarda yanında olmaya devam ettiğini gösterdi. Ünlü aktörün kızı ve damadıyla verdiği fotoğraf, sosyal medyada da çok sayıda hayran tarafından paylaşıldı.

Willis'in özel hayatını gözlerden uzak sürdürmesi nedeniyle düğünden paylaşılan fotoğraf, aktörün sevenleri açısından uzun süredir görülmeyen bir aile karesi niteliği taşıdı.