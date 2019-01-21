Brüksel'de 3'lü Doğalgaz Müzakere Görüşmeleri
23 dakika önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında doğalgaz müzakere görüşmeleri yapıldı.
Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de Rusya
, Ukrayna
ve Avrupa Birliği
(AB
) ülkeleri arasında doğalgaz müzakere görüşmeleri yapıldı.
Bugün Brüksel'de Rusya, Ukrayna ve AB arasında doğalgaz müzakere görüşmeleri yapıldı. Naftogaz yöneticisi Yuriy Vitrenko, müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada Gazprom
'la uzun vadeli bir anlaşma yapılırsa ücretin 12 milyar dolardan 2 milyar dolara çekilebileceğini kaydetti. Vitrenko, olası bir anlaşma iptalinde konunun Stockholm
yargısında tahkime gideceğini de belirtti. İsviçre
mahkemesi sözleşmedeki gaz hacmini tamamlayamayan Rus Gazprom şirketine 2018 yılının Şubat ayında 2,56 milyar dolar ceza kesmişti. - KİEV
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:42 Kaynak: İHA
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