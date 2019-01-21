Son Dakika Haberleri: Brüksel'de 3'lü Doğalgaz Müzakere Görüşmeleri

Brüksel'de 3'lü Doğalgaz Müzakere Görüşmeleri

23 dakika önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında doğalgaz müzakere görüşmeleri yapıldı.

Brüksel'de 3'lü Doğalgaz Müzakere Görüşmeleri, System.String[]
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında doğalgaz müzakere görüşmeleri yapıldı.

Bugün Brüksel'de Rusya, Ukrayna ve AB arasında doğalgaz müzakere görüşmeleri yapıldı. Naftogaz yöneticisi Yuriy Vitrenko, müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada Gazprom'la uzun vadeli bir anlaşma yapılırsa ücretin 12 milyar dolardan 2 milyar dolara çekilebileceğini kaydetti. Vitrenko, olası bir anlaşma iptalinde konunun Stockholm yargısında tahkime gideceğini de belirtti.

İsviçre mahkemesi sözleşmedeki gaz hacmini tamamlayamayan Rus Gazprom şirketine 2018 yılının Şubat ayında 2,56 milyar dolar ceza kesmişti. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:42 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Brüksel, Politika
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