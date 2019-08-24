BŞEÜ'ye 3 bin 650 öğrenci kayıt yaptırdı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine (BŞEÜ) 3 bin 650 öğrencinin kayıt yaptırdığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversiteyi kazanan öğrencilerin yüzde 84'ünün kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden yaptığı belirtildi.

Öğrencilerden 279'unun yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmadığı, dolayısıyla kayıt oranının yüzde 92 olarak gerçekleştiği bilgisi verilen açıklamada, fakülte bazında 124 kişilik kontenjanın boş kaldığı duyuruldu.

Kayıt döneminin ardından BŞEÜ'de fakültelerin doluluğunun yüzde 93,3, merkez ve ilçelerde eğitim veren meslek yüksekokullarının doluluğunun ise yüzde 71,2 olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl merkezde 2 bin 514, Bozüyük'te 273, Gölpazarı'nda 100, Osmaneli'de 326, Pazaryeri'nde 128 ve Söğüt ilçesinde ise 307 yeni öğrenci yükseköğrenim hayatına başlayacak. Önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanacak ek yerleştirme döneminde alınacak öğrencilerle sayıların daha da artması beklenmektedir. Yabancı öğrenci ve lisansüstü kayıtları sonrası BŞEÜ'ye yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısının 4 bin 500'ü bulacağı tahmin edilmektedir."