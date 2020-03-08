BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor erteleme maçını Ali Palabıyık yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11 Mart Çarşamba günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabakada, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında yapılacak 19. haftanın erteleme maçını yönetecek hakem belli oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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