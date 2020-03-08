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BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor erteleme maçını Ali Palabıyık yönetecek
6 saat önce
Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında yapılacak 19. haftanın erteleme maçını yönetecek hakem belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:02 Kaynak: AA
Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında yapılacak 19. haftanın erteleme maçını yönetecek hakem belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11 Mart Çarşamba günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabakada, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
Ligde 27 Ocak'ta oynanaması gereken müsabaka, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem nedeniyle 11 Mart'a ertelenmişti.
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