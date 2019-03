Btp Ankara Adayı Pak: Bütün Projelerimizin Merkezinde İnsan Var

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, seçim çalışmaları kapsamında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Pak, "Bütün projelerimizin merkezinde insan var" dedi.Yerel seçime sayılı günler kala adaylar çalışmalarına hız veren, BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Pak, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfını ziyaret etti. Pak ve ekibi Vakıf Başkanı Ercan Geçmez ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı. Ziyarette karşılıklı fikir alışverişi ile geçen ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Hacı Bektaş-ı Veli ve Atatürk 'ün birleştirici yönleri öne çıkarıldı. Ziyaret sonunda BTP Ankara Adayı Mustafa Pak, Başkan Ercan Geçmez'e, BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş 'ın 'Hoş Geldin Atatürk' kitabını hediye etti."İHTİYACIMIZ OLAN BİRLİK, BERABERLİK, KARDEŞ OLMAK"Ziyarette yaptığı konuşmada, "Merkezinde insan olmayan hiçbir şey bize fayda vermez. Geçmişte Hacı Bektaş-ı Veli ne yapmışsa, Mustafa Kemal Atatürk milleti nasıl bir ve beraber yapmışsa, bugün de Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş ve O'nun bize sunduğu fikirler bunu sağlayacaktır" diyen Pak, şunları söyledi:"Yüzlerce yıl önce Anadolu'ya gelen Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri, Anadolu'yu yurt edinmemizdeki en önemli kilit taşıdır, O'nu çok iyi tanımalıyız. Ne yazık ki bugün ötekileştirme, ayrıştırma yapmak sıradan bir hal aldı. Halbuki şu anda bizim en çok ihtiyacımız olan şey, birliktir, beraberliktir, kardeş olmaktır. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri bu birliği Anadolu'da yüzlerce yıl öncesinden inşa etti. O anlatılırken tasvir edilen tablo nedir? Aslan ile geyik birliktedir. Bu mükemmel bir resimdir. İhtiyacımız olan budur. Genel Başkanımızın Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in deyimiyle 'Hünkar Hacı Bektaş Anadolu'nun manevi genelkurmay başkanı' dır. O, Anadolu'ya geldiğinde bu topraklarda yaşayan Süryani, Keldani, Rum, Ermeni vs. onlarca değişik etnik kökenden insan vardı. O'nun Anadolu'ya çaldığı birlik mayası ile bunların hepsi bir oldu, beraber oldu, Müslüman oldu. ve kendilerine dediler ki, biz Türk olduk. Bunun nedeni, Hacı Bektaşı- Veli'nin hem İslam'ı hem de Türklüğü birleştirmiş olmasıydı. O, en güzel örnek oldu.""BİRİLERİ KARDEŞLİĞİMİZİ YIKMAYA ÇALIŞIYOR"Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Pak, konuşmasına şu sözlerle devam etti:"Genel Başkanımızın 'Hoş Geldin Atatürk' isimli eserinde de anlattığı gibi, Atatürk'ün 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözü de aynen Hacı Bektaş'ın bin yıl öncesinde çaldığı mayanın, ektiği tohumun günümüze yansımasıdır. Atatürk'te bu sözü ile milleti bir bilek, bir yürek haline getirmiş ve kardeş yapmıştır. Şimdi birileri bunu bozmaya karşı, bu kardeşliğimizi yıkmaya çalışıyorlar. Ama buna asla müsaade edemeyiz. Bağımsız Türkiye Partisi olarak bizim mücadelemizde bunun üzerine kuruldu. Bu memleketin her evladı kardeştir. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni, Caferi hepsi öz kardeştir, aralarında zerre miktarı bir ayrım yapılamaz. Bu kardeşlik siyasi ihtiraslara da kurban edilecek bir şey değildir.Genel Başkanımızın yazdığı yaklaşık 12 bin sayfalık 'Ehl-i Beyt Külliyatı' ile ortaya konulan 'Ehl-i Beyt Birlik Mayamızdır' tezi de bugün toplumda karşılık bulmuş ve birçok oyunun önüne geçmiştir. Bu fikir ve gönülle beraber çıktığımız yoldu, BTP olarak gittiğimiz her yerde yaptığımız bütün çalışmalarda ön planda tuttuğumuz husus budur.""ANKARA İÇİN 100 DEV PROJE"Ankara için hazırladıkları projelerden de bahseden Pak, "100 Dev Proje'mizin de temelinde bu kardeşlik hukukunun korunması vardır. Bizim her projemizin özünde ortaya çıkan şey insanların hayatını kolaylaştırmaya yöneliktir. Atatürk'ün Atatürk Orman Çiftliği projesini, Ankara'nın geneline yaymak için açıkladığımız proje ile tarım ve hayvancılığın desteklenmesine yöneliktir. Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan ve Atatürk'ten sonra yarım kalan sanayileşmeyi devam ettirmek ve bunu günümüze taşıyarak 'Bilim ve teknoloji kenti Ankara' projesi ile yapmak istediğimiz, Ankara'nın modern sanayide de öncü olmasını sağlamaktır. Ulaşıma getirmek istediğimiz köklü ve kalıcı çözüm önerilerimizin hepsi halkımızın hayatını kolaylaştırırken, istihdam alanları açacak, insanımızın geçimini temin edebileceği ortamlar sunmuş olacağız. BTP döneminde belediyecilik rant kapısı olmaktan çıkarılacak, keyfi imar uygulamalarına müsaade edilmeyecek, hiçbir ayrıştırma ve ötekileştirme olmadan bütün vatandaşımıza hak ettikleri hizmeti, en adil şekilde sunacağız. Ekonomik olarak rahatlayan, yaşam şartları daha iyi hale gelen insanlar mutlu olurlar. Bu nedenle biz bütün projelerimizin merkezine 'İnsan'ı koyarak hareket ediyoruz. Geçmişte Hacı Bektaş-ı Veli ne yapmışsa, Mustafa Kemal Atatürk milleti nasıl bir ve beraber yapmışsa, bugün de Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş ve O'nun bize sunduğu fikirler bunu sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - Ankara