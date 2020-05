BTSO Başkanı Burkay:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi yönetim kurulu toplantısının konuğu oldu. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında tüm dünyada etkisini gösteren 'Yeni Normal' dönemine tüm firmaların hazır olması gerektiğini söyledi.



BTSO Başkanı İbrahim Burkay, TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile video konferans üzerinden bir araya geldi. Covid-19 salgınının Türkiye ve Bursa ekonomisine etkileri ile 'Yeni Normal' dönemin ele alındığı programda konuşan Başkan Burkay, yeni tip korona virüs salgını sebebiyle sosyal ve ekonomik hayatın büyük tahribat gördüğünü ifade etti. İbrahim Burkay, Türkiye'deki vaka sayılarının ciddi anlamda düşmesiyle başlayan normalleşme döneminde herkesin 'yeni normal' düzene hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Salgın sürecinde yaşanan pozitif gelişmelerin sosyal motivasyonu artırdığını, ekonomiye de yakın zamanda olumlu yansıyacağını ifade eden Başkan Burkay, "Yeni Normal' dönem için önümüzde kritik bir zaman var. Burada iş dünyası olarak bu dönemin şirketlere getireceği konular ile ilgili çalışma başlattık. Bizler bu süreçte işletmelerimizin üretim ve tedarik zincirinin bozulmamasını istiyoruz." diye konuştu.



"Girişimci ruhumuz bu dönemi iyi okumalı"



Dünyanın artık 'Yeni Normal' dönem gerçeğine hazırlandığını ifade eden Başkan Burkay, "Dünyada virüs sonrasında sosyal ve ekonomi başta olmak üzere toplumun her alanında yeni iş modelleri ve kurallar ortaya çıkacak. Bu döneme herkesin hazır olması lazım. En fazla hazır olması gereken kesim de genç girişimcilerimiz. Artık hayatın her alanına yeni formatlar atılacak. Dünyayı iyi okuyabilen heyecanı olan girişimciler, bu yeni dönemde öne çıkacak. Bursa olarak girişimci ruhumuz ile bu dönemden ayrışmamız lazım. BTSO olarak her zaman üyelerimizin ve genç girişimcilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.



"45 bin üyemizin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz"



Başkan Burkay, BTSO olarak salgının ortaya çıktığı dönemde ilk olarak 'Kriz Masası'nı oluşturarak sektörlerin bu süreçten minimum etkilenmesi için eylem planı geliştirdiklerini söyledi. Firmaların finansman ihtiyacını karşılamak için 'Nefes Kredisi'ni de uygulamaya aldıklarını kaydeden Başkan Burkay, Covid-19 salgını sebebiyle dünyanın hiç alışık olmadığı bir sınavdan geçtiğini kaydetti. BTSO olarak firmaların bu zor süreci daha hızlı atlatması için yeni adımlar attıklarını kaydeden Başkan Burkay, "BTSO, üyelerinin bu zor öneminde de yanında olmaya devam edecek. Her bir hamlemiz 45 bini aşkın üyemizin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.



İşbirliği, koordinasyon ve iletişim vurgusu



Covid-19 salgını süresince devlet kademelerinin toplumun tümünü kapsayan bir anlayışla hareket ettiğini Başkan Burkay, şöyle devam etti: "Hiçbir ülkenin salgın krizleri ile ilgili tecrübesi yok. Bu yüzden farklı bir kriz döneminin içerisindeyiz. Bu süreçte işbirliği, koordinasyon ve iletişim öne çıkacak. Teknoloji de bu süreçte bizim en büyük yardımcımız. BTSO olarak her konuyu ayırt etmeden ilgili bakanlıklarla ve kurumlarla ulaştırıyoruz. Bu süreci iş dünyamız ile birlikte aşacağız. Çünkü ülkemizin ve Bursa'nın bu süreci atlatabilme gücü var." Başkan Burkay, TÜGİAD'ın da destek verdiği BTSO Vefa Destek Programı'nda Bursa iş dünyası temsilcilerinin sosyal yardımlaşmada büyük bir özveri sergilediğini belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.



"Kriz masası çok faydalı oldu"



Başkan Burkay'a katılımları için teşekkür eden TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar, BTSO'nun oluşturduğu ve SİAD'ların da yer aldığı Kriz Masası'nın çok aktif bir oluşum olduğunu ve genelge kapsamında olmamasına rağmen çalışmak zorunda kalan firmalara izin alınma noktasında inanılmaz faydalı işler yaptığını dile getirdi.



Başkan Tabaklar, şöyle devam etti, "Öncelikle, tüm insanlığın en kısa sürede bu tehlikeli dönemi geride bırakıp tekrar normal günlerine dönmesi en büyük temennimizdir. Ancak birçok kişinin deklare ettiği gibi gelecek dönem beraberinde çok farklı alışkanlıkları, iş yapış şekillerini de getirecek. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Örneğin, sektör ayırt etmeden söylüyorum, her sektörde konvansiyonel pazarlama yöntemleri değişecek. Bu anlamda kurumlarımızı da geleceğe göre şekillendirmeliyiz."



"Hiçbir şey kaldığı yerden başlamayacak"



"Virüs sona erdikten sonra hiçbir şey kaldığı yerden başlamayacak" diyen Başkan Tabaklar sözlerini şöyle tamamladı; "Artık tabiri caizse sivri akıllar lazım yeni dönemde. Çemberin dışında kalanları biraz daha oyunun içine alma zamanı. Bambaşka bir sürece giriyoruz. Yavaş yavaş normalleşme adımları gelmeye başladı. Tamamen normal sürece geçtiğimizde herkes işinin başına geçecek ama hiç bir şey kaldığı yerden başlamayacak. Bir takım yaptırımlar var onlar uygulanarak başlanacak. Bu kriterler de firmaları pey zorlayan kriterler. İnsanlarımızın yeni düzene alışması, adapte olması zaman alacak. Zor bir dönemden geçiyoruz, yeni bir döneme gireceğiz. Tüm bunlara en kısa sürede adapte olmak ve devam etmek zorundayız."



Toplantıda BTSO Başkanı İbrahim Burkay, TÜGİAD yönetim kurulundan gelen soruları da cevapladı.