Bu ailede üç kuşaktır atıklar oyuncağa dönüşüyor

İZMİR'de yaşayan Flora Şakar (8), 2,5 yaşından bu yana anne Nezahat Duran Şakar (42) ile birlikte evdeki atık malzemeleri oyuncak ve dekoratif eşyalara dönüştürüyor. Ailede üç kuşaktır sürdürülen bu alışkanlıkla karton kutudan yumurta kabuğuna kadar hiçbir malzeme çöpe atılmıyor. Flora, geri dönüşüm bilinci ve yaratıcılığıyla yaşıtlarına örnek oluyor.

İzmir'de yaşayan mimar Nezahat Duran Şakar ile Murat Şakar (41) çiftinin kızları Flora Şakar, 2,5 yaşından bu yana annesiyle birlikte evdeki atık malzemeleri değerlendiriyor. Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi olan Flora, karton kutu, ip, metal parçası, yumurta kabuğu, bitmiş defterler gibi atıkları oyuncak ve dekoratif eşyalara dönüştürüyor. Kendi çocukluğunda annesiyle birlikte oyuncak ördüğünü anlatan Nezahat Duran Şakar, bu alışkanlığı şimdi kızıyla sürdürdüğünü söyledi. Oyuncak bulmanın zor olduğu dönemlerde kendi yaptıkları oyuncaklarla oynadıklarını belirten Şakar, "Zamanla bu bana daha kıymetli geldi. Şimdi bunu kızımla devam ettiriyoruz. Kızım küçükken birlikte çok fazla etkinlik yaptık ve o alışkanlığı kendi kazandı. Şu anda her boş vaktimizde hemen bir etkinliğe girişiyoruz. Malzeme de sorun olmuyor çünkü her ürünü değerlendirebiliyoruz. Onları yeniden bir şeye dönüştürmüş olmak çok motive ediyor" dedi.

'KENDİMİZ YAPTIĞIMIZ İÇİN DAHA KIYMETLİ'

Eski çorap, karton, atık kumaş, metal teller ve taşlar gibi birçok malzemeyi değerlendirdiklerini ifade eden Şakar, "Evimiz için dekor, Flora için oyuncak, mumluk, heykel, kedimiz için ise ev yaptık. Örneğin 'Fındık Kıran' kuklasını Flora çok beğenmişti ve almak istiyordu ancak fiyatı biraz yüksek geldi. 'Biz bunu kendimiz yapabiliriz' dedik. Tamamladığımızda beklediğimizden de güzel oldu. Kendimiz yaptığımız için daha kıymetli oldu. Çocukların motor becerilerinin gelişiminin beyin gelişimine de katkı sağladığını gördüm. Bu yüzden hem eğlenceli hem de çok yararlı bir şey yaptığımızı fark ettik. Ben de eskiden yaptığım bebekleri sakladım, şimdi kızıma örnek olsun diye gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

'BEBEKLERİMİ KENDİM DİKİYORUM'

Kendisi için bebekler yapmayı sevdiğini söyleyen Flora Şakar ise "Hepsini kendim dikiyorum. Eski çoraplarımdan bebek yapıp sonra elbiselerini dikiyorum. Saçlarında biraz annem yardım ediyor ama geri kalanını yapabiliyorum. Bazen arkadaşlarıma hediye de ediyorum. Bu etkinlikleri yapmak çok eğlenceli. Hiçbir şey çöp değil, her şey bir şeye dönüştürülüyor. Bugüne kadar atık kağıtlardan, yırtık çoraplardan, metallerden bir sürü şey yaptım" dedi.

'ESKİDEN KIZIMLA YAPARDIK, ŞİMDİ TORUNUMLA YAPIYOR'

Flora'nın anneannesi İkbal Duran (72) da "Kızımla birlikte tığ, dantel, oya ve örgüyle bebekler yapardık. Beş çocuğum vardı, her birine ayrı ayrı oyuncak alma imkanımız yoktu. Kızım Nezahat da bebek yapmayı çok severdi. Bu alışkanlığını sürdürdü, unutmadı. Şimdi torunumla birlikte yapıyor. Bu durum beni hem çok mutlu ediyor hem de duygulandırıyor" diye konuştu.