Bu akşam hangi diziler var? 8 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

08.05.2026 11:49
8 Mayıs akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun ve dikkat çekici bir yayın akışı bekliyor. Sevilen diziler, yarışma programları, sinema filmleri ve özel yapımlar üst üste ekrana gelirken, “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusu yine en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Kanalların güncel yayın akışı ise izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 8 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D...

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Kahvaltı Haberleri
  • 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 ATV Ana Haber
  • 20.00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor
  • 21.50 Robin Hood

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Küçük Ağa
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Kıskanmak
  • 19.00 NOW Ana Haber
  • 20.00 Recep İvedik 6
  • 22.45 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18.45 Show Haber
  • 20.00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Yerli Dizi Tekrar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.40 Beni Böyle Sev
  • 09.25 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.00 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Taşacak Bu Deniz

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 Bil Bakalım & Anlat Bakalım
  • 22.00 Hull City – Millwall

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 8.05.2026 13:15:43.
