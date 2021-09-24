Bu beldeden Avrupa'ya 1 milyon çelenk ihraç ediliyor - Son Dakika

BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde köylü kadınlar, 25 Ağustos'tan aralık ayının ilk haftasına kadar çelenk yapıyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon çelenk Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Antalya'da 1990'lı yılların ortalarında ilk olarak Alman bir kadın tarafından üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, Hristiyanların 24 Aralık'ta başlayan Christmas Bayramı, diğer adıyla Noel ve yılbaşı öncesinde en yoğun ihracat dönemini yaşıyor. Antalya, Burdur ve Isparta'nın orman köylerinden toplanan başta mersin dalı olmak üzere, ardıç, dağ çileği, kozalak, andız kozağı, tespih bitkisi, süs patlıcanı, Afyonkarahisar'dan getirilen kırmızı fındık biberi, kızılcık, siyah yabani üzüm, kuşburnu gibi çoğunluğu orman bitkisi toplandıktan sonra Bucak'a bağlı Kocaaliler beldesine getiriliyor.