Bu belediyede her işte kadın var - Son Dakika

Bu belediyede her işte kadın var

- Mersin Büyükşehir Belediyesinde daire başkanı da makam şoförü de otobüs şoförü de marangoz da kadın

- Kadın çalışan sayısının 18 ayda yüzde 17'den yüzde 23'e çıktığı belediyede, her aşamada yer alan kadınlara bir yenisi daha eklendi ve kadın daire başkanının makam şoförü de bir kadın oldu

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi, çalışma hayatında kadınlara öncelik vermesiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kadın çalışan sayısının 18 ayda yüzde 17'den yüzde 23'e çıktığı belediyede, daire başkanından otobüs şoförüne, ekmek satış personelinden marangoza kadar her aşamada yer alan kadınlara bir yenisi daha eklendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu'nun makam şoförü de Sinem Serintürk oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de eşine çok az rastlanan bir uygulamaya daha imza attı. Göreve geldiği 1 Nisan 2019'dan bu yana Büyükşehir Belediyesinde kadınlara öncelik tanıyan Başkan Vahap Seçer, daire başkanından otobüs şoförüne, marangozdan parkomat görevlisine, temizlik görevlisinden Halk Ekmek büfelerine kadar her alanda yüzlerce kadına istihdam sağladı. Seçer, son olarak kadın daire başkanının makam şoförlüğünü de bir kadına emanet etti.

18 ayda Büyükşehir Belediyesinde kadın istihdamı yüzde 23'e yükseldi

Göreve geldiği günden bu yana kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayacağını ve istihdam kapısı açacağını her fırsatta dile getiren Başkan Seçer, 18 aylık süreçte kadınlara sağladığı olanaklarla kadınların da erkeklerin yaptığı her işi başarıyla yapabildiğini bir kez daha ortaya koydu. Seçer, göreve geldiğinde belediyede yüzde 17 oranında olan kadın personel sayısını yüzde 23'e yükseltti. Şu anda Büyükşehir Belediyesinde çalışan 7 bin 812 personelin bin 819'unu kadınlar oluşturuyor. Belediyede 18 ayda 636 kadın personel işe başlarken, bunların 79'unu otobüs şoförü, 35'ini parkomat görevlisi, 32'sini Halk Ekmek büfesi personeli, birini de kadın marangoz oluşturuyor. Seçer, başkan vekilliği ve 8 daire başkanlığını da kadın yöneticilere emanet etti.

"Yönetime geldiğimizde kadınlarımıza farklı bir sayfa açtık"

Belediyede kadınlara her alan yer açan Seçer, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Yönetime geldiğimizde belediyede kadınlarımıza farklı bir sayfa açtık. Kadınların çalışma hayatına katılmaları çok önemli. Biz 697 kadın personele iş imkanı sağladık. Nüfusun yüzde 50'si kadın, biz de istiyoruz ki çalışma hayatında yüzde 50'si de kadın olsun. Yani 10 bin personel varsa 5 bini mümkünse kadın olsun. Buraya doğru evriliyoruz. Kadın otobüs şoförlerimiz var, şehre renk ve değer katıyorlar. Yolda onlarla karşılaştığımız zaman içime huzur doluyor. Kadın olduğu zaman farklı bir görüntü. Otobüs kullanan bir kadın; ne kadar güzel bir manzara. Erkekler alınmasın ama kadınlar daha zarif, daha güzel görünüyor" dedi.

Makam aracının direksiyonu artık Sinem Serintürk'e emanet

Büyükşehir Belediyesinde son olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu'nun makam aracının direksiyonu da bir kadına emanet edildi. Kadınlar ve çocuklara yönelik başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Kadın ve Aile Hizmetlerinin kadın daire başkanının şoförü 38 yaşındaki Sinem Serintürk oldu.

"Kadınlara bu kadar çok istihdam olanağı sağlandığı için kadınlar olarak çok mutluyuz"

Daire Başkanı Dokucu, makam şoförünün kadın olmasının çevredekiler tarafından dikkat çektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinde kadınlara her türlü iş kolunda istihdam sağlanmasının bir kadın olarak kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Dokucu, kadınların her alanda bir fark ortaya koyduğunu, adım adım kadın istihdam oranlarının artacağına inandıklarını belirtti. Dokucu, "Farkındalık çalışması da yapmak istiyoruz. 'Kadınlar her şeyi yapabilir' demek istiyoruz; zaten hayata bakış açımız da böyle. Dolayısıyla yeni otobüs şoförlerimiz, yeni park bahçeler personelimiz, yeni diğer şoför istihdamlarımız, marangozlarımız, bu alanlarda istihdam edilen kadınlar fark oluşturdular. İnsanlar şaşırıyorlar. Ondan sonra devamı geliyor zaten. Mesela otobüs şoförü aldık. Marangoz aldık, şimdi örneğin boyacı arıyoruz" diye konuştu.

"Arabayı evim olarak görüyorum"

Evli ve 3 çocuk annesi Sinem Serintürk ise daha önce aşçılık yaptığını söyledi. Serintürk, en büyük çocuğunun üniversiteye gittiğini, en küçüğününse 4 yaşında olduğunu belirterek, "Sabah kalkıyorum, çocuklarıma kahvaltısını hazırlayıp evi yaşanır duruma getiriyorum. Ondan sonra çıkıyorum, arabaya rutin bakımlarını, temizliğini yapıyorum. Sonra Başkanımız Şerife Hasoğlu'nu alıp beraber devam ediyoruz. Arabayı evim olarak görüyorum. Özenle devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Genelde erkekler tercih ediliyor ama kadınların da yapabileceğine inanıyorum"

Araba sürmeyi çok sevdiğini vurgulayan Serintürk, "İlk gördüklerinde şaşırıyorlar sonra mutlu oluyorlar. Özellikle kadınlar beni görünce mutlu oluyor. Belki de Türkiye'de bir ilk olarak, kadın makam şoförü olarak başlıyorum. Genelde erkekler tercih ediliyor makam şoförlüğünde ama kadınların da yapabileceğine inanıyorum ve gerçekten Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Kadınlar için özveriyle çalışıyor, bizlere inanıyor ve destekliyor. Ben de başaracağımı biliyordum. Şu an araç koltuğundayım ve mutluyum" dedi.