Bu Görüntüler "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Sloganı ile Başlatılan Kampanyanın Önemini Ortaya...
1 saat önce
Bu görüntüler "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile başlatılan kampanyanın önemini ortaya koyuyor Gümüşhane'de son bir yıl içinde meydana gelen yayaya çarpmalı kazalar yaya geçiş üstünlüğünü bir kere daha gözler önüne seriyorGÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de son bir yıl içinde meydana gelen...
Bu görüntüler "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile başlatılan kampanyanın önemini ortaya koyuyor Gümüşhane
'de son bir yıl içinde meydana gelen yayaya çarpmalı kazalar yaya geçiş üstünlüğünü bir kere daha gözler önüne seriyor
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de son bir yıl içinde meydana gelen yayaya çarpmalı kazaların görüntüleri İçişleri Bakanlığı
'nın 81 ilde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla eş zamanlı olarak başlattığı kampanyanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.
Görüntülerdeki kazalar özellikle şehir içi trafiğinde yayaların yaya geçişlerini kullanmaları ve araçların da yavaş seyretmesinin önemini ortaya koyuyor. Kazalarda yayaların ve sürücülerin dikkatsizliğinin yanı sıra araç sürücülerinin aşırı hızları da dikkat çekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:12 Kaynak: İHA
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