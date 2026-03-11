Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek - Son Dakika
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek

Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet\'e akın edecek
11.03.2026 14:04
İçişleri Bakanlığı, standart dışı APP plakalar nedeniyle kesilen bazı trafik cezalarını iptal ederek sürücülere süre tanıdı. Araç sahipleri cezalarının durumunu e-Devlet üzerinden sorgulayabilirken, yetkililer 1 Nisan'dan sonra APP plakalar için yeniden ceza uygulanacağını belirterek sürücülere plakalarını standart hale getirmeleri uyarısında bulundu.

APP plaka cezaları milyonlarca sürücünün gündeminde yer almaya devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir karar geldi. Bakanlık, standart dışı APP plaka ile normal plaka arasındaki farkın sürücülere gösterilebilmesi amacıyla kesilen bazı trafik cezalarının iptal edildiğini açıkladı. Karar özellikle standart dışı plaka kullanan araç sahipleri için önemli bir rahatlama sağladı.

Yetkililer, APP plakanın araç plakalarında kullanılan harf ve rakamların standart ölçü ve fontların dışında, kalın veya farklı tasarımla üretilmesi anlamına geldiğini belirtiyor. Estetik amaçla tercih edilen bu plakalar resmi plaka standartlarına uymadığı için denetimlerde cezaya tabi tutuluyor.

Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek

E-DEVLET'TEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

2026 yılı itibarıyla APP plaka nedeniyle kesilen cezaların bir kısmı geçersiz sayıldı. Araç sahipleri e-Devlet üzerinden cezalarının iptal edilip edilmediğini kontrol edebiliyor. Yetkililer sürücülerin son 20 gün içinde sistem üzerinden sorgulama yapmalarını öneriyor.

Öte yandan yetkililer sürücülere önemli bir uyarıda bulundu. 1 Nisan'dan sonra APP plakalar için yeniden ceza uygulanacağı hatırlatılırken araç sahiplerinin plakalarını standart hale getirmeleri gerektiği vurgulandı.

Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek

CEZALAR OLDUKÇA YÜKSEK

APP plaka kullanan sürücüler için cezaların oldukça yüksek olduğu biliniyor. İlk ihlalde yaklaşık 140 bin lira ceza kesilirken tekrar eden ihlallerde ceza 280 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca araç 30 gün trafikten men edilebiliyor ve sürücünün ehliyetine el konulabiliyor. Sahte plaka veya belgede sahtecilik tespit edilmesi halinde ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası riski de bulunuyor.

APP plaka kullanan araç sahipleri plakalarını değiştirmek için araç ruhsatıyla birlikte Şoförler ve Otomobilciler Odası ya da yetkili plaka basım merkezlerine başvurabiliyor. Başvuru sonrasında TSE standartlarına uygun yeni plaka basılırken eski APP plaka teslim edilerek araçlara standart plaka takılıyor.

Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek

"TRAFİK CEZASI SORGULAMA" HİZMETİ KULLANILIYOR

Plaka değişim işlemleri Şoförler ve Otomobilciler Odası merkezleri ile yetkili plaka basım merkezlerinde yapılabiliyor. Bazı şehirlerde ise İl ve İlçe Trafik Tescil Müdürlükleri de bu süreçte hizmet veriyor. Plaka basım ücretinin yaklaşık 850 lira olduğu belirtilirken noter ve ruhsat işlemleriyle birlikte toplam maliyetin yaklaşık 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında değiştiği ifade ediliyor.

Sürücüler cezalarını kontrol etmek için e-Devlet sistemine giriş yaparak "Trafik Cezası Sorgulama" hizmeti üzerinden plaka ve araç bilgileriyle işlem yapabiliyor. İptal edilen cezalar sistemde ayrıca işaretlenmiş şekilde görüntülenebiliyor.

Son Dakika Yaşam Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek - Son Dakika

