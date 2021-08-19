Sinema - "Barut Kokteyli" - Son Dakika

"Barut Kokteyli"

ABD, Almanya ve Fransa ortak yapımı "Barut Kokteyli"'nin yönetmen koltuğunda Navot Papushado oturuyor.

Karen Gillan'ın başrolünde yer aldığı, orijinal adıyla "Gunpowder Milkshake", işinin ehli bir suikastçı olan annesi tarafından 12 yaşında terk edilen ve 15 yıl sonra annesi gibi ölümcül bir suikastçı olan Sam'in, bir görev sırasında ortada kalan 8 yaşındaki bir kızı korumak için suikastçı örgütünü karşısına almasını anlatıyor.