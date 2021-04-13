Bu kez Polisler, şehit ve gazi yakınları için yarıştılar! - Son Dakika

Türkiye'nin bilgi yarışması 3'te 3'ün yayınlanan son bölümünde Polis Haftası dolayısıyla kahraman polislerimiz konuk oldu. Pelin Çift'in sunduğu yarışmada, Prof.Dr. Tufan Gündüz yorumlarıyla yarışmacıların zorlandıkları sorularda bir şıkkı eleyerek yardımcı oluyor.

ÖDÜLLER GAZİ VE ŞEHİT POLİS ÇOCUKLARINA BURS OLDU

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü nedeniyle konuk olan yarışmacılar kazanacakları ödülü Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na bağışlayacaklarını açıkladı. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatı'nın güçlendirilmesi ve özellikle polis olarak görev yaparken şehit ya da gazi yakınlarının hayatını kolaylaştırmak için çalışıyor. Yarışmacı olarak katılan polis memurları Canan Göl, Şafak Sakarya ve Ezgi Ökmen kazandıkları ödülleri şehit ve gazi yakınlarına burs olmak üzere vakfa bağışladılar.

FETHİ SEKİN HERKESİ DUYGULANDIRDI

Çevik Kuvvet polisi olarak görev yapan yarışmacı Şafak Sakarya, 15 bin lira değerindeki tarih sahnesi sorusunda 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda kişinin hayatını kurtaran ve bu sırada şehit olan polisimiz "Fethi Sekin" ile karşılaşarak soruya doğru cevap verdi.

"SEN ÖYLE BİR MESLEKSİN Kİ ECELİNLE BİLE ÖLEMEZSİN!"

Ardından Pelin Çift, "Hocam siz de duygulandınız, hakikaten insanın gözlerinin yaşlanmaması mümkün değil ismini andığımızda." ifadelerini kullandı. Prof Dr. Tufan Gündüz ise "Masum insanları hukuksuzluğa karşı korumaya çalışırken şehit olan çok sayıda ismimiz var. Polisimizin annesi, babası, çocukları var. Türk Polis Teşkilatı'nı Güçlendirme Vakfı da bu yetimlerin elinden tutuyor, yeniden hayata kazandırmaya çalışıyor. Cibali Karakolu oyununu hatırlarsınız, oradaki final cümlesiyle toparlayalım. Orada diyordu ki "Sen öyle bir mesleksin ki ecelinle bile ölemezsin!" Fethi Sekin'e, Gaffar Okan'a, daha sayamayacağımız binlerce Polis şehidimize bir kez daha rahmet olsun. Kahraman polislerimize selam olsun." ifadelerini kullandı.

KADINA ŞİDDET İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI VERİLDİ

Bir çocuk annesi ve aynı zamanda "yunus polis" olan Canan Göl, 15 bin lira değerindeki tarih sahnesi sorusunda "Acıların Kadını" olarak anılan arabesk müzik sanatçısı "Bergen" ile karşılaşarak soruya doğru cevap verdi. Yarışmacı, emniyet güçleri olarak kadına karşı şiddetle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizdi.

KURTULUŞ SAVAŞININ KAHRAMAN ŞEHİRLERİ ANILDI

50 bin lira değerindeki üçlemenin ilk sorusunda "Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıkları ile unvan alan şehirlerimizden hangisi bu unvanı yasal olarak daha önce elde etmiştir?" sorusu ile karşılaşan yarışmacı, Prof. Dr. Tufan Gündüz'den bir şıkkı elemesini istedi. Ardından Prof. Dr. Tufan Gündüz, "Kahramanmaraş'ın bizim için önemli bir kahramanlık hikayesi var. Burada herkes savaşa katıldı. Bütün Maraş halkını temsilen Maraş vilayetine bir istiklal madalyası verildi.Ne mutlu Kahramanmaraşlılara!" diyerek "Kahramanmaraş" şıkkını eledi. Ardından yarışmacı "Gaziantep" şıkkını seçerek soruya doğru cevap verdi.