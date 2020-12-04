Bu kurum, boşanma artışını düşürdü - Son Dakika

Bu kurum, boşanma artışını düşürdü

04.12.2020 17:43

Bu kurum, boşanma artışını düşürdü Türkiye'nin ilk Aile Eğitim Merkezi, Sivas'ta yaşanan boşanma artışını durağan hale getirdi.

Bu kurum, boşanma artışını düşürdü

Türkiye'nin ilk Aile Eğitim Merkezi, Sivas'ta yaşanan boşanma artışını durağan hale getirdi. Kadından şiddet gören 50 erkek ise Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne başvurdu.

SİVAS - Türkiye'nin ilk Aile Eğitim Merkezi, Sivas'ta yaşanan boşanma artışını durağan hale getirdi. Kadından şiddet gören 50 erkek ise Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne başvurdu.

Türkiye'nin ilk Aile Eğitim Merkezi, geçtiğimiz Şubat ayında Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, ve Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün iş birliğiyle Gökçebostan Mahallesi'nde hizmete açılmıştı. Sivas Valiliği koordinesinde Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Aile Eğitim Merkezi, 10 aylık süreçte 255 başvuruya yanıt vererek 668 görüşmeyle vatandaşlara danışmanlık hizmeti verdi. Merkez, 60 çifteyse boşanma esnasında, boşanma öncesinde ve boşanma sonrasında danışmanlık hizmeti verdi. Aile Eğitim Merkezi'nin çalışmaları sonrası Sivas'ta boşanma sayısındaki artışında önüne geçildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, Aile Eğitim Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aile Eğitim Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Tan, "Kurumlarla birlikte beraber çalışma yaparak, Aile Eğitim Merkezi'ni kurduk. Burada hangi hizmetleri veriyoruz; boşanma öncesinde ailelere danışmanlık hizmeti, boşanma esnasında ailelere danışmanlık hizmeti ve boşanma sonrası ailelere danışmanlık hizmeti. Öte yandan aile danışmanlığı hizmetleri veriyoruz, bireysel aile danışmanlığı hizmetleri veriyoruz. Yeni evlenen çiftlerimiz belediye buraya gönderiyor, Aile Eğitim Merkezi'nde aile oluşumunda evliliklerde nelere dikkat edilecek bunları arkadaşlarımız güzelce anlatıyorlar. Seanslarla birlikte buraya eşlerimiz geliyor. Aile olmanın ilk adımını eğitimle atıyorlar" dedi.

"10 aylık süreçte 668 görüşmeyle 255 kişiye hizmet verdi"

Aile Eğitim Merkezi'nin 10 aylık süreçte 668 görüşmeyle 255 kişiye hizmet verdiğini belirten Tan, "Aile Eğitim Merkezimiz şu ana kadar 255 kişiye hizmet etti, 668'de görüşme sağladı. Tabi bunların içinde ailelerimizden tek kadın gelenlerimizde var, erkek ve kadın gelenlerde var, erkek, kadın ve çocuk gelenlerde var. Tabi ki sorun kimdeyse onun üzerine eğilerek onları daha fazla eğitime alıyoruz. Danışmanlık hizmetiyle beraber, bu işi yürütüyoruz. Sivas'ta boşanma oranı durağan hale geldi, artış yok. Artış olmadığı gibi bunu geriye doğruda çekebileceğiz. Arkadaşlarımın bana verdiği rapora göre buraya müracaat eden yüz aileden 80'i boşanmaktan vazgeçtiği bildirildi" dedi.

"5 yılda şiddet gören 50 erkek ŞÖNİM'e başvurdu"

2015 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne 50 erkeğin başvuruda bulunduğunu belirten Tan, "Bizim Şiddet Önleme Merkezimi var, 2015'te kuruldu. Buraya insana yönelik şiddet de buraya müracaat edilir. Emniyet ekipleri, müracaat şiddetten dolayı müracaat edenleri insanları bizim merkezimize getirir. Bizlerde uygun hizmet modelleriyle insanlara yardımcı oluruz. Erkeklerde 2015 yılından şuana kadar 50'ye yakın müracaat var. Koruma amaçlı ve şiddet gören erkekler. 50'ye yakın müracaatımızda genellikle yaşlı insanlarımız. Aile içinde geçinemeyip, bunlar büyük bir sığını gibi kabul edip çocukları tarafından dışarıya gönderilenler bunlar. Devletimiz babalığını gösteriyor ve onları da koruma altına alıyor. 2015'ten yana bize başvuran erkeklerimizden birisi eşimden şiddet görüyorum diye başvurmuştu. Baya fiziki darp vardı. Biz Aile Eğitim Merkezi olarak eşlerin boşanmamasını ve ailenin birlikte olmasını çok önemsiyoruz. Ailelerimize devamlı eğitimler vererek mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini merkezimizle de destekleyeceğiz" dedi.

Bu kurum, boşanma artışını düşürdü
Bu kurum, boşanma artışını düşürdü
Bu kurum, boşanma artışını düşürdü
Bu kurum, boşanma artışını düşürdü

Türkiye, Şiddet, Erkek, Sivas, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu kurum, boşanma artışını düşürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Son Dakika: Yerli otomobilin bataryasında da kullanılacak! Türkiye lityum üretimine 7 Aralık'ta başlıyor Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı
Milan efsanesi, Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili konuştu: Doğru anı bekliyoruz Milan efsanesi, Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili konuştu: Doğru anı bekliyoruz         
17:34
Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi         
17:25
Maradona hakkında korkunç iddia: Dövülüp merdivenden aşağı atıldı Maradona hakkında korkunç iddia: Dövülüp merdivenden aşağı atıldı         
16:58
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu: Kaldırımda yürüyen genç öldü İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu: Kaldırımda yürüyen genç öldü         
16:49
ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı         
16:04
Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek         
15:54
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Vaka sayısının 1 haftada yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da koronavirüs haritası tamamen kırmızıya döndü Vaka sayısının 1 haftada yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da koronavirüs haritası tamamen kırmızıya döndü         
15:15
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok         
14:49
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu         
13:00
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı         
10:48
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Rusya'ya domates ihracında kota 199 bin tonu buldu, siparişler durduruldu Rusya'ya domates ihracında kota 199 bin tonu buldu, siparişler durduruldu         
09:57
300 defterdarlık uzman yardımcısı alımı için başvurular 18 Ocak'ta başlıyor 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımı için başvurular 18 Ocak'ta başlıyor         
09:53
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 17:48:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu kurum, boşanma artışını düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei