Bu öğretmenler 'engeli' ortadan ücretsiz kaldırıyor - Son Dakika

Bu öğretmenler 'engeli' ortadan ücretsiz kaldırıyor

15.04.2021 09:41
Bu öğretmenler 'engeli' ortadan ücretsiz kaldırıyor, System.String[]

Bilecik'te bir okulun öğretmenleri engelli bireylerin kullandığı akülü tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımlarını ücretsiz yaparak, gönülleri fethediyor.

Bilecik'te bir okulun öğretmenleri engelli bireylerin kullandığı akülü tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımlarını ücretsiz yaparak, gönülleri fethediyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Engelliler Dayanışma Derneği'ne başvuran engelli vatandaşların arızalanan akülü tekerlekli sandalyelerinin tamiratı, Bozüyük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. Engelli vatandaşların yanlarında olduklarını göstermek isteyen öğretmenler hiçbir ücret talep etmezken, gelen araçları en iyi şekilde onararak yeniden engelli bireylerin elleri ve ayakları sandalyeleri kısa sürede teslim ediyor. Öğretmenlerin yapmış oldukları bu davranış ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Diğer yandan engelli bireyler ise maddi imkansızlıklar nedeniyle yaptıramadıkları araçlarından ayrı kalmak zorunda olmuyor. Öğretmenler bu yaptıkları çalışma ile çevrelerine örnek olurken, ilçede yürekleri kazanmış durumda.

"Genellikle elektrik aksamı ile koltuğun kumandaları arıza yapıyor"

Yapılan çalışma ile ilgili konuşan Bozüyük Teknik Meslek Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alan Şefi Cengiz Konya, Bozüyük ve çevre ilçelerden gelen akülü tekerlekli sandalyelerinin tamiratını yaptığı anlatarak, "Engelli bireylerin kullandığı araçlarda genellikle elektrik arızaları, koltuğun kumandalarında, kablo sistemlerinde ve motorlarında arıza olabiliyor.Bugüne kadar karşılaşmış olduğumuz arızalar bunlar. Ancak piyasada bunlarla çok fazla ilgilenen olmadığı için biz sosyal sorumluluk projesi olarak okulumuz adına hiç bir ücret beklemeden bu arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz, onların mutluluğu bize yetiyor" dedi.

"Bu yeterli akülü tekerlekli sandalyelerinin tamiri için buralarda elemanlar yok"

Bozüyük Teknik Meslek Anadolu Lisesi Makine Alan Şefi Tufan Pehlivanoğlu, ise kendilerinin akülü tekerlekli sandalyelerinin mekanik bakımlarını ve tamirlerini yaptıklarını sözlerine ekledi. Pehlivanoğlu, konuşmasının devamında ise "Mekanik olarak bize gelen özürlü ailelerin şikayetleri sandalyeleri yaptıracak yer bulamamaları, buldukları zamanda yüksek fiyat istemeleri oluyor. Zaten bu insanlar toplumumuzda engelli olduğu için çalışma noktasında sıkıntı çekiyorlar. Bunun üzerine bir de maddi açıdan da tam olarak çalışamadıkları için zaten sıkıntı içindeler. Yani bide bu sandalyelerinin tamiratına da maalesef çevremizde veya çevre illerde yeterli donanıma sahip veya bakımını yapacak elemanlar yok" ifadelerini kullandı.

"2 yılda 15'inin üzerinde elektrikli tekerlekli sandalye tamir ettik"

Bozüyük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Özcan, okullarının değişik sosyal destek projelerine imza attığım anlattığını anlattı. Müdür Özcan, "Bunlardan en önemlisi Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğünü tarafından hazırlanan 'Okullar Ailelerle Buluşuyor' projesidir. Bu projemizde Bozüyük ilçemizde maddi durumu iyi olmayan ailelerimizi tespit edip bu ailelerimizin okulumuzda bulunan alanlarıyla ilgili eksikliklerini gideriyoruz. Bunlar elektrik, su, tesisatı, kapı, pencere onarımı gibi işlemler olmakta. Bununla birlikte okulumuzda faaliyet gösteren Bozüyük Engelliler Derneğiyle bir çalışmamız var. Bozüyük ve civardaki ne kadar engelli birey varsa bunların kullandığı akülü tekerlikli sandalyelerinin gerek aküleri, gerekse mekanik tamiratlarını okulumuzda yapmaktayız. Bu yapmış olduğumuz tamiratlar neticesinde herhangi bir ücret talep etmemekteyiz. Aynı zamanda okulumuzun imkanlarıyla alabileceğimiz yedek parça olursa onları da okulumuz imkanlarıyla temin edip engelli bireylere daha mutlu daha yaşanır bir hale getirmek açısından desteklemekteyiz. Bu projemiz kapsamında yaklaşık 2 yıldır okulumuzda devam etmekte 15'in üzerinde elektrikli tekerlekli sandalye tamir ettik" diye konuştu.

"Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun"

Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik ise, tüm okul çalışanlarından engelli bireyler ve kendi adına teşekkür ederek, "Bozüyük'te Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde akülü tekerlekli sandalye kullanan engellilerimizin akülü araçlarının arıza tamirleri ve bakımları yapılmaktadır. Bu konuda bizlere büyük bir duyarlılık ve gönüllülük gösteren başta okul müdürümüz Yusuf Özcan ve araçlarının tamir ve bakımını yapan ilgili teknik lise öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun" dedi. - BİLECİK

Bu öğretmenler 'engeli' ortadan ücretsiz kaldırıyor
Bu öğretmenler 'engeli' ortadan ücretsiz kaldırıyor
Bu öğretmenler 'engeli' ortadan ücretsiz kaldırıyor
Bu öğretmenler 'engeli' ortadan ücretsiz kaldırıyor
Bu öğretmenler 'engeli' ortadan ücretsiz kaldırıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu öğretmenler 'engeli' ortadan ücretsiz kaldırıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Aşı olmaya çekinenler için ikna timleri geliyor Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Aşı olmaya çekinenler için ikna timleri geliyor Katil kocanın korkunç planını Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti 15 yıl önce yardım ettiği evsiz hamile kadın yüzünden dolandırılan vatandaş her yerde hakkını arıyor 15 yıl önce yardım ettiği evsiz hamile kadın yüzünden dolandırılan vatandaş her yerde hakkını arıyor Lüks tatil fotoğrafları cerrahın başına dert oldu! Eski eş nafaka artırımı için soluğu mahkemede aldı Lüks tatil fotoğrafları cerrahın başına dert oldu! Eski eş nafaka artırımı için soluğu mahkemede aldı Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya'yı kimin kaçırdığı ortaya çıktı Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya'yı kimin kaçırdığı ortaya çıktı Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu FETÖ'nün binlerce euroluk VIP firar tarifeleri ifşa oldu! Gülen'le fotoğrafı olmayanı Kanada'ya almıyorlar FETÖ'nün binlerce euroluk VIP firar tarifeleri ifşa oldu! Gülen'le fotoğrafı olmayanı Kanada'ya almıyorlar

Son Dakika Haberleri
09:51 Eski Bakan Masum Türker, kayıp 128 milyar dolar eleştirilerini yorumladı: Rezerv değil dış borç
09:43 Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi
09:35 Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Aşı olmaya çekinenler için ikna timleri geliyor
09:28 Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti
09:21 Lüks tatil fotoğrafları cerrahın başına dert oldu! Eski eş nafaka artırımı için soluğu mahkemede aldı
09:11 İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma ile ilgili en çok merak edilen 9 soruyu yanıtladı
09:06 Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya'yı kimin kaçırdığı ortaya çıktı
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı'nın küstah sözlerine yanıt verdi: Tam bir terbiyesizlikti
17:39 Yaya geçidinde çarptığı çocuğun ölümüne neden olmuştu! O sürücü 15 gün sonra serbest kaldı
17:26 Bir insan niçin bağımlı olur? Uzman isim yanıt verdi
Eski Bakan Masum Türker, kayıp 128 milyar dolar eleştirilerini yorumladı: Rezerv değil dış borç Eski Bakan Masum Türker, kayıp 128 milyar dolar eleştirilerini yorumladı: Rezerv değil dış borç         
09:52
Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya sürecek ilk 11'i bulamıyor Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya sürecek ilk 11'i bulamıyor         
09:43
Elini önce kalbine sonra kravatına götürdü! CHP'li eski vekil canlı yayında fenalaştı Elini önce kalbine sonra kravatına götürdü! CHP'li eski vekil canlı yayında fenalaştı         
09:29
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vaka sayıları düşerse teravih namazıyla ilgili yeni bir karar alabiliriz Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vaka sayıları düşerse teravih namazıyla ilgili yeni bir karar alabiliriz         
09:27
2 haftalık süreç bayramı nasıl geçireceğimizi belirleyecek! Tam kapanma seçeneği de masada 2 haftalık süreç bayramı nasıl geçireceğimizi belirleyecek! Tam kapanma seçeneği de masada         
09:24
İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma ile ilgili en çok merak edilen 9 soruyu yanıtladı İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma ile ilgili en çok merak edilen 9 soruyu yanıtladı         
09:12
Türk Kaptan, görevde olduğu gemide merdivenden düşerek yaşamını yitirdi Türk Kaptan, görevde olduğu gemide merdivenden düşerek yaşamını yitirdi         
09:05
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi         
07:27
5,5 ay önce anne olan Sinem Kobal, ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi 5,5 ay önce anne olan Sinem Kobal, ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi         
07:16
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! İzinler durduruldu, istifa ve emeklilik başvuruları kabul edilmeyecek Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! İzinler durduruldu, istifa ve emeklilik başvuruları kabul edilmeyecek         
00:36
Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var         
23:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu         
15:55
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 09:57:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu öğretmenler 'engeli' ortadan ücretsiz kaldırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei