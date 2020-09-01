Bu sakızı şifasını ve faydasını bilen çiğniyor - Son Dakika

Bu sakızı şifasını ve faydasını bilen çiğniyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 20 yıldır kenger sakızı satan Şeyh Hamit Kul, "Bu sakızı, şifasını ve faydasını bilen çiğniyor" dedi.

Bu sakızı şifasını ve faydasını bilen çiğniyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 20 yıldır kenger sakızı satan Şeyh Hamit Kul, "Bu sakızı, şifasını ve faydasını bilen çiğniyor" dedi.

Kenger sakızı, dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisinden elde ediliyor. Malatya ve Sivas başta olmak üzere dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisi, sıcak havalarla birlikte kurumaya başlıyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar da sakız toplama mevsimi için dağları karış karış dolaşıyor. Kenger, kuruyan kısımlarından bıçak yardımıyla kesiliyor. Kesilen yerlerden akan sütler, kurumaya bırakılıyor. Bir süre sonra donan bu süt, istenilen kıvama ulaşınca toplanıyor. Toplanan sakızlar, daha sonra sıcak su ile temizlendikten sonra şekil verilerek satışa hazır hale getiriliyor.

20 yıldır Malatya'nın Darende ilçesinden topladığı kenger sakızlarını Elbistan'da satan Şeyh Hamit Kul, sakızın sağlık için faydalarına dikkati çekti.

Kenger sakızının, yüz felci ve mide rahatsızlıkları için yararlı olduğunu söyleyen Kul, "20 yıldır kenger sakızı satıyorum. Genelde bu sakızın faydasını bilen alıyor. Yüz felci ve mideye iyi gelir. En çok bu hastalıklar için alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kenger sakızının çok zahmetli bir süreçten sonra elde edildiğini anlatan Kul, "Bu sakızı, dağlardaki kengerlerden topluyoruz. Kenger kökünün baş kısmını bıçakla çapraz şekilde kesiyoruz. Sonra da beyaz renkli sütün akmasını bekliyoruz. Kuruyunca da bir daha aynı yere gidip topluyoruz. Kenger sakızını, kendi suyunun içinde satıyorum. Fiyatı büyüklüğüne göre değişiyor. Şuanda 3 liraya sattığım var. Biraz daha büyük olanları da 3,5 liradan satıyorum" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu sakızı şifasını ve faydasını bilen çiğniyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine hastanede devam edilecek Çocukların tabancayla oyunu kötü bitti, 1 çocuk ağır yaralandı Atatürk'ün gölgesinde ayran içtiği 400 yıllık meşe ağacı koruma altında 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu Horonla başlayıp yumruklaşarak bitirdiler! Koronayı hiçe sayan düğüncülerin kavgası kamerada Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Kamyonda doğan babası da kamyoncu olan şoför gelin arabasını da kamyon yaptı Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakalandı Samsun'da izole olması gereken 262 korona şüphelisi, evlerinde bulunamadı Evinde uyuyan kadın, fil saldırısında hayatını kaybetti
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak         
14:11
Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı         
13:57
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı         
13:47
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Ağabeyini tüfekle vurarak öldüren muhtar, Ağabeyini tüfekle vurarak öldüren muhtar, "Yaban domuzu sandım" dedi         
12:55
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Efsane futbolcu Ronaldo, Trabzonspor formasıyla poz verdi Efsane futbolcu Ronaldo, Trabzonspor formasıyla poz verdi         
11:27
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi         
11:02
Mardin'de yeni keşfedilen sarnıç İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan 6 metre daha derin Mardin'de yeni keşfedilen sarnıç İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan 6 metre daha derin         
11:01
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor         
10:54
'Barbie' tutkusuyla tasarıma merak salan genç kız, kendi işini kurup birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı 'Barbie' tutkusuyla tasarıma merak salan genç kız, kendi işini kurup birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı         
10:53
Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu? Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?         
10:35
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı         
10:34
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi         
20:57
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 16:26:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu sakızı şifasını ve faydasını bilen çiğniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei