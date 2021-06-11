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Bu yaz "TRT Spor Yazı" olacak - Son Dakika

Bu yaz "TRT Spor Yazı" olacak

11.06.2021 09:38
Bu yaz

"TRT Spor Yazı" EUFA EURO 2020 ile başlayacak.

"TRT Spor Yazı" EUFA EURO 2020 ile başlayacak. Nefesler tutuldu, heyecan dorukta, gözler TRT ekranlarında. Bu yaz TRT'de "spor yazı" olacak. Dünyanın en gözde oyuncuları canlı yayınlarla TRT'den evlere konuk olacak.

Türkiye, UEFA EURO 2020 heyecanını TRT'de yaşayacak

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası heyecanı TRT'de yaşanacak. Türkiye- İtalya açılış maçıyla başlayacak olan şampiyonada oynanacak 51 müsabakanın tamamı canlı yayınlarla TRT'nin 3 ayrı kanalında yayımlanacak.

Bu büyük futbol heyecanı TRT 1 ve TRT Spor'un yanı sıra, Türkiye'nin ilk ULTRA HD kanalı TRT 4K kanalının yüksek kalitesiyle ekranlara gelecek.

Wimbledon Tenis Turnuvası ile nefesler tutulacak

4 Grand Slam'in en önemlisi olan Wimbledon Tenis Turnuvası, TRT'de tenis severlerle buluşacak. 28 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında dünyanın en başarılı raketlerinin boy göstereceği dev turnuva, canlı yayınla TRT Spor ve Türkiye'nin yeni spor kanalı TRT Spor Yıldız'da olacak.

TRT, olimpiyat meşalesini 13. kez evlere taşıyacak 1972'den bugüne Türkiye'nin olimpiyat kanalı olan TRT, olimpiyat meşalesini 13. kez evlere taşıyacak. Heyecanla beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda geleceğin dünya yıldızları ve Milli gururlarımızın madalya mücadelesi TRT'de ekranlara gelecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ise 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında canlı yayınla TRT Spor ve sporun her rengini ekrana getiren TRT Spor Yıldız'da izlenecek.

Sporseverler yazın nerede olursa olsun TRT'deki uluslararası spor organizasyonlarını takip edebilecek. Televizyondan, mobil cihazlar sayesinde TRT İzle uygulamasından ve radyodan, bu yaz sporun coşkusu TRT'de yaşanacak.

Bu yaz TRT Spor Yazı olacak

TRT Spor, Haziran, Türkiye, Tenis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bu yaz 'TRT Spor Yazı' olacak - Son Dakika Magazin


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