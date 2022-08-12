CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Alevilerle Helalleşmek Zorundadır - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Alevilerle Helalleşmek Zorundadır

12.08.2022 13:31
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Alevilerle Helalleşmek Zorundadır

Buca Belediyesi tarafından aşure ikramına katılan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Alevilerle helalleşmek zorundadır. Geçmişte yaşanan olayların, travmaların, açılan yaraların sarılması lazım. Devlet de bu konuda özeleştirisini yapmalı ve o helalleşmeyi sağlamalıdır" dedi.

Buca Belediyesi tarafından aşure ikramına katılan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Alevilerle helalleşmek zorundadır. Geçmişte yaşanan olayların, travmaların, açılan yaraların sarılması lazım. Devlet de bu konuda özeleştirisini yapmalı ve o helalleşmeyi sağlamalıdır" dedi.

Buca'nın Çamlıkule mahallesinde bulunan Aşık Mahzuni Şerif Parkı'nda dün yapılan etkinliğe, Deniz Yücel'in yanı sıra Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe ile yurttaşlar katıldı.

"SALDIRILAR PLANLI VE SİSTEMATİK"

Alevilere ve cemevlerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Yücel, şöyle konuştu:

"Kerbela olayı, insanlık tarihinin en trajik olaylarından biridir. Şüphesiz ki Yezid zulmüne karşı Hz Hüseyin'den, Hz. Hüseyin'in adaletinden yanayız. Kerbela'dan, orada yapılan zulümden ve yaşanan acılardan çok önemli sonuçlar çıkartmak gerekir. Haksızlık, adaletsizlik, eşitsizlik ve şiddet, kimden gelirse gelsin karşısında dimdik durmak gerekir. Bugün Alevi vatandaşlarımıza ve cemevlerine karşı yapılan planlı, programlı, sistematik saldırılar hala ülkemizde devam ediyor. Bu, çok vahim, tehlikeli ve kabul edilemez bir durumdur. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkeye toplumsal huzuru ve barışı getirmek için bir yola çıktı, bir helalleşme çağrısı yaptı. İşte burada, sizlerin huzurunda ben de bir kez daha altını çizmek istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Alevilerle helalleşmek zorundadır.

"ÖZELEŞTİRİ YAPILMALI"

Geçmişte yaşanan travmaların iyileşmesi, yaraların sarılması ve ülkede huzurun ve barışın hakim kılınması için, devlet de özeleştirisini yapmalı ve o helalleşmeyi sağlamalıdır. Toplumun tüm kesimleriyle kucaklaşmaya ihtiyaç var. Biz, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bu ülkeye huzuru ve barışı getireceğiz. Bu helalleşmeyi istiyoruz. Bu çağrı, bu ülkede 84 milyon bir arada kardeşçe ve huzur içinde yaşasın diyedir. Ülkemizde ayrılık, çatışma, kaos yaratmak isteyenlere fırsat verilmesin diyedir. Bugün barışın, kardeşliğin, birliğimizin ve bereketin simgesi olan aşure ikramında sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğumu bir kez daha ifade ediyor, tuttuğunuz yas-ı matem oruçlarınızın, okuduğunuz dualarınızın ve verdiğiniz hizmetlerin hak katında kabul olmasını diliyorum. "

"BİR OLACAĞIZ, İRİ OLACAĞIZ, DİRİ OLACAĞIZ"

Etkinlikte konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise Kerbela olayının bin 383 yıldır hala dinmeyen bir acı olduğunu vurguladı ve "Tarih boyunca halkı birbirine yabancılaştırmaya çalışanlara karşı 'bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız' diyoruz. Kazanlarımızı kaynatırken 4 kapı 40 makamın da öğrettiği gibi, 72 millete bir gözle bakacağız. Deyişlerimizi hep bir ağızdan söyleyeceğiz. Aşuremiz bedenimize şifa, soframıza bereket, derdimize derman, hepimize helal olsun. Allah lokmamızı kabul etsin. Hızır, yoldaşınız olsun" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Deniz Yücel, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Alevilerle Helalleşmek Zorundadır - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Alevilerle Helalleşmek Zorundadır - Son Dakika
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