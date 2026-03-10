Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor - Son Dakika
10.03.2026 14:42  Güncelleme: 15:08
İzmir'in Buca ilçesinde uzun süredir onarılmadığı belirtilen bozuk yollar nedeniyle vatandaşlar kendi imkanlarıyla yollarda onarım yaparken, jandarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığı görüldü.

İzmir'in Buca ilçesinde uzun süredir onarılmayan bozuk yollar vatandaşların tepkisine neden oldu. Belediye tarafından onarılmadığı öne sürülen yollar nedeniyle bölge sakinleri soruna kendi imkanlarıyla çözüm bulmaya çalıştı.

VATANDAŞLAR YOLLARI KENDİLERİ ONARDI

Buca'da yaşayan bazı vatandaşlar, bozuk yollar nedeniyle yaşadıkları mağduriyete tepki göstererek yollardaki çukurları kendi imkanlarıyla kapatmaya başladı. Yolun kötü durumda olması hem araç sürücülerini hem de mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı.

JANDARMA EKİPLERİ DE DEVREYE GİRDİ

İlçede dikkat çeken bir diğer gelişme ise jandarma ekiplerinin de bozuk yollarla ilgili çalışmalara katılması oldu. Bölgeden paylaşılan görüntülerde jandarma ekiplerinin yollarda onarım çalışması yaptığı görüldü. Bozuk yolların uzun süredir onarılmaması vatandaşların tepkisini artırırken, bölgedeki yol sorununun ne zaman kalıcı olarak çözüleceği merak konusu oldu.

İşte ilçeden gelen o görüntüler;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ali Yıldız Ali Yıldız:
    ya son dakika senin habere atacağın başlığı seveyim .. o kadar bariz yandaşlık yapıyorsun ki … ama tutmaz bu başlıklar 21 46 Yanıtla
    Ceylan.568 Ceylan.568:
    yandaşlıkla ne alaka bucalilar memnunsa bana ne hala ideoloji peşindesiniz hizmet nerede puket adasında mı 30 5
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    son dakika 25 yidlir ki enflasyonu da anlatsan da bilgilensek 7 19
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    25 yıldır olmayan hava alanına akp bin ödediği parayı Felan da yaz. 5 9
    Mustafa Akan Mustafa Akan:
    Akçay da böyle başlığa niye takıldın 11 1
    1967Ramo 1967Ramo:
    GAYET GÜZEL BAŞLIK ATMIS IZMIR BELEDIYELERI YILLARDIR UYUYOR ZATEN YATIYOR 4 0
    onur pari onur pari:
    Kendileri de biliyor boşver :) 0 0
    bx9d7jpsy6 bx9d7jpsy6:
    Ali en büyük yandaş sensin 0 0
  • 1967Ramo 1967Ramo:
    IZMIRLILER HALLER INDEN MEMNUN LAR NI YE YARDIM EDIYORLARKI 19 1 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    bu son dakikayi silme zamanı gelmis yandascı medya 2 10 Yanıtla
  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    Akp li belediyeli bir şehir olsa idi o jandamalar görevden alınmıştı 1 1 Yanıtla
  • Yusuf Deniz Yusuf Deniz:
    Sen gel bir de elaziğ’in yollarını gör 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
