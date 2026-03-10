Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor

İzmir'in Buca ilçesinde uzun süredir onarılmayan bozuk yollar vatandaşların tepkisine neden oldu. Belediye tarafından onarılmadığı öne sürülen yollar nedeniyle bölge sakinleri soruna kendi imkanlarıyla çözüm bulmaya çalıştı.

VATANDAŞLAR YOLLARI KENDİLERİ ONARDI

Buca'da yaşayan bazı vatandaşlar, bozuk yollar nedeniyle yaşadıkları mağduriyete tepki göstererek yollardaki çukurları kendi imkanlarıyla kapatmaya başladı. Yolun kötü durumda olması hem araç sürücülerini hem de mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı.

JANDARMA EKİPLERİ DE DEVREYE GİRDİ

İlçede dikkat çeken bir diğer gelişme ise jandarma ekiplerinin de bozuk yollarla ilgili çalışmalara katılması oldu. Bölgeden paylaşılan görüntülerde jandarma ekiplerinin yollarda onarım çalışması yaptığı görüldü. Bozuk yolların uzun süredir onarılmaması vatandaşların tepkisini artırırken, bölgedeki yol sorununun ne zaman kalıcı olarak çözüleceği merak konusu oldu.

İşte ilçeden gelen o görüntüler;