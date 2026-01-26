Buca\'da Cinayet: Genç Kız Kaybını Yıldız gibi Anıyor

İZMİR'in Buca ilçesinde evinde asılı bulunan, ancak yürütülen soruşturmada erkek arkadaşı tarafından boğulduğu ortaya çıkan Dilan Geyik'in (18) annesi Canan Geyik, "Başka anneler bu acıyı yaşamasın. Bir tane evladım vardı. Söyleyecek söz bulamıyorum, çok üzgünüm. Kızımın hayalleri ve hedefleri vardı" dedi.

Olay, 12 Aralık 2025'te saat 11.00 sıralarında Bornova ilçesi Zafer Mahallesi 4303 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İntihar ihbarı üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde Dilan Geyik'i holdeki demire asılı buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Geyik'in öldüğü belirlendi. Dilan Geyik'in cenazesi otopsi için morga götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı uzman ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, Geyik'in duruş pozisyonu ile ip ile bağlı olduğu demirin konumunu şüpheli buldu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Dilan Geyik'in erkek arkadaşı Mustafa Bingöl'ün ifadesine başvuruldu. Bingöl'ün çelişkili ifadeleri üzerine ekipler, olayın intihar gibi gösterilmeye çalışıldığını değerlendirdi. Cinayet Büro Amirliği ve Olay yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan deliller, muhafaza altına alınırken, özel ekip kuruldu. Toplanan deliller detaylandırılmak üzere Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce kurulan özel ekibe teslim edildi.

'450 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENİLDİ'

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmalarında; 40'ın üzerinde güvenlik kamerası ve yaklaşık 15 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasından toplam 450 saatlik görüntü izlendi. Şüpheli Mustafa Bingöl'ün ve aracının hareketleri incelendi. Bingöl'ün ifadesinde, olay günü binaya 1 kez geldiğini söylemesine karşın 4 kez girip çıktığı görüldü. Yine ifadesinde olayın olduğu saatlerde kendisinin işlettiği börekçi dükkanında olmadığı, o saatlerde binanın içinde yaklaşık 1 saat bulunduğu tespit edildi. Mustafa Bingöl, 20 Aralık'ta gözaltına alındı.

İNTİHAR MEKTUBUNU KENDİ YAZMIŞ

Ayrıca İzmir Bölge Kriminal Müdürlüğü ekipleri, Geyik'in ölmeden önce bıraktığı değerlendirilen intihar notunun da Bingöl tarafından yazıldığını belirledi. Polis ekipleri, Mustafa Bingöl ve Dilan Geyik arasında kıskançlık nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını, Bingöl'ün olay günü pet şişe ile evin kapısını açtığını, Geyik'i boğduktan sonra intihar gibi göstermeye çalıştığını tespit etti. Öte yandan Bingöl'ün, Geyik'in teyzesini arayıp kendisine ulaşamadığını söyleyerek cesedin bulunmasını sağladığı saptandı. İşlemleri tamamlanan Mustafa Bingöl, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bingöl, 22 Aralık'ta cezaevinde intihar etti.

'KIZIM HAYAT DOLUYDU'

Dilan'ın annesi Canan Geyik, olayın en başından beri intihar olduğuna inanmadıklarını söyledi. Geyik, "Çünkü Dilan hayat doluydu, yaşamayı seviyordu. Ama o kişi kızımı sürekli kandırıyordu. Ne yaptıysak kızımı ondan kurtaramadık. Olay günü çalışıyordum. Evde yoktum. Eve girmiş ve işini bitirmiş. Beni aramış ulaşamamış sonrasında kardeşimi aramış. Onunla birlikte eve gelmişler. Cinayetine intihar süsü vermiş. Ben eve geldikten sonra kapıda çok fazla polis vardı. Allah hepsinden razı olsun. O anda intihar olmadığını anlamışlardı. Eve her girip çıkan olayın cinayet olduğunu söylüyordu. Savcı da cinayet olduğuna kanaat getirdi" dedi.

'BİR TANE EVLADIM VARDI'

Dilan'ın ölmeden birkaç gün önce ambulans hemşiresi olmak istediğini ve bunu kendisiyle paylaştığını belirten Canan Geyik, "Bunu ben yaşadım başka anneler yaşamasın. Artık kadın cinayetleri son bulsun. Sanıklara en ağır cezaları versinler. Devletimizden polisimizden Allah razı olsun. Kısa sürede bu olayı aydınlattılar. Başka anneler bu acıyı yaşamasın. Bir tane evladım vardı. Söyleyecek söz bulamıyorum, çok üzgünüm. Kızım geçen sene liseden mezun olmuştu. Hayalleri ve hedefleri vardı. İstediği bölümü kazanamayınca bir sene daha çalışmaya karar verdi. Dershaneye yazdırmıştım. Çocukla tanışınca her şeyi bıraktı. Ölmeden 2-3 gün önce bana ambulans hemşiresi olmak istediğini söyleyip telefondan da fotoğraflar gösterdi. Bu sene sınavlara gireceğini söyledi. Çok sevinmiştim" ifadelerini kullandı.