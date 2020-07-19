Buca'da tercih günleri başlıyor - Son Dakika

Buca'da tercih günleri başlıyor

Buca Belediyesi, Liseye Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrencilerin tercihlerini belirlemede destek olmak amacıyla tercih günleri düzenliyor.

Buca Belediyesi, Liseye Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrencilerin tercihlerini belirlemede destek olmak amacıyla tercih günleri düzenliyor. 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek etkinlikten tüm Bucalı lise adayları yararlanabilecek. Tercih günleri, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle randevu sistemiyle gerçekleştirilecek.

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Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak için binlerce öğrenciye ücretsiz ders desteği sağlayan Buca Belediyesi, gençleri tercihlerini belirlerken de yalnız bırakmıyor. Pandemi nedeniyle zorlu bir sınav sürecini geride bırakan öğrenciler, LGS sonuçlarına göre yapacakları tercihlerini Buca Belediyesi Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezinde (BEM) düzenlenecek tercih günlerinde uzman eğitmenlerle belirleyebilecek.

Lise adaylarına sağlıklı ve bilinçli tercih oluşturmada yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen tercih günleri kapsamında, LGS'ye giren tüm Bucalı öğrenciler, 20-28 Temmuz 2020 tarihlerinde hafta içi her gün 13.00-17.30 saatleri arasında Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezinden danışmanlık hizmeti alabilecek.

Randevu sistemiyle hizmet verecek

Merkezde yürütülecek danışmanlık hizmeti bu yıl korona virüs salgını nedeniyle randevu sistemiyle gerçekleştirilecek. Tercih günleri kapsamında, ücretsiz rehberlik hizmetimizden yararlanmak isteyen öğrencilerin 439 10 10 (Dahili 3535 - 3536) numaralı telefondan randevu almaları ve randevu günü yanlarında sınav sonuç belgelerini getirmeleri yeterli olacak. - İZMİR

Buca Belediyesi, Aziz Nesin, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buca'da tercih günleri başlıyor - Son Dakika
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