Buca'nın istihdam platformu: Buca Kariyer

Buca Belediyesi, Buca Kariyer Platformu'nu hizmete açtı. İşverenle işçi arasında köprü kuracak platform, iş arayışında olan Bucalıların kendilerine uygun iş imkanını bulmalarına imkan sağlarken, işverenin ise kalifiye eleman bulmasının önünü açacak.

İşsizliğe karşı proje geliştiren Buca Belediyesi, vatandaşların iş sahibi olmasının önünü açan Buca Kariyer Platformu'nu hayata geçirdi. Bir yandan hemşehrilerin meslek sahibi olmaları için eğitimlerini sürdüren belediye, Buca Kariyer Platformu'yla işveren ve işçi arasında köprü kurdu. Çalışmalarını "bucakariyer.com" internet adresi üzerinden gerçekleştirecek platform, Buca'da ikamet eden ve iş arayışında olan vatandaşların firmalar tarafından açılan iş pozisyonlarına kolaylıkla başvuru yapabilmelerine olanak sağlayacak. İş arayışında olan vatandaşların iş bulma süreçlerini hızlandıracak platform, iş bulma sürecine dönük kariyer etkinlikleri, özgeçmiş hazırlama yöntemleri, mülakat süreçleri gibi konularda yapacağı eğitimlerle vatandaşların kariyerlerine yön verecek.

Firmalar kalifiye elemanlarını bulacak

Buca Kariyer Platformu, işsizlik sorununun yanı sıra işverenin yaşamış olduğu kalifiye eleman sorununa da çözüm bulmak için hizmet verecek. Kalifiye eleman arayışında olan firmalar, kolaylıkla sistem üzerinden iş ilanı açabilecek. Firmalar, belirledikleri pozisyonlara uygun işçi adaylarının, eğitim, bilgi, beceri ve donanımına uygun olarak işe alımını gerçekleştirebilecek. - İZMİR