Bucaspor 1928'de final coşkusu

Misli.com 3'üncü Lig Play-Off yarın final serisinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u eleyen Bucaspor 1928 adını finale yazdırmanın sevincini yaşıyor. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanıp evinde rakibiyle golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler 2'nci Lig hayallerine bir adım daha yaklaştı. Önce Arnavutköy Belediyespor ardından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u eleyen İzmir ekibi finalde İskenderun Futbol Kulübü ile eşleşti. İskenderun FK ile 23 ya da 24 Mayıs'ta tarafsız sahadaki finalde karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler 2'nci Lig için geri sayıma geçerken, teknik direktör Uğur Balcıoğlu gelinen süreci değerlendirdi.

Finalde oldukları için çok mutlu olduklarını belirten Balcıoğlu, "Hiç kolay olmadı, çok acı çektik, çok çalıştık. Birçok engellerle karşılaştık ama hiç vazgeçmedik. Tüm oyuncularımın alnından öpüyorum. Şimdi final için hazırlıklara başlayacağız. İnşallah şampiyon biz olacağız ve bu büyük camiayı tekrar eski günlerine döndüreceğiz" dedi.Bucaspor 1928, mutlu sona ulaştığı takdirde Bucaspor'un 2018 yılında düştüğü 2'nci Lig'de 3 yıl sonra ilçeyi tekrar temsil edecek. Başkan Cihan Aktaş, 2 sezon önce Bucaspor amatör lige düştüğünde Tire 1922'nin yarışmacı haklarını devralarak Buca'yı yeniden profesyonel kategoriye döndürmüştü. Bucaspor 1928 geçen sezon da Play-Off oynayıp Aksaray Belediyespor'a 2-1 yenilerek hedefine ulaşamamıştı.