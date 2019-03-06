Budaklı Kaplıcası'nda "Fotoğrafçılar Buluşuyor" Etkinliği
36 dakika önce
Huawei Mobile Türkiye cihaz tanıtım reklam filmiyle dünyaya tanıtılan Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Budaklı Kaplıcası, bu defa da fotoğrafçıları ağırlayacak.
Huawei
Mobile Türkiye
cihaz tanıtım reklam filmiyle dünyaya tanıtılan Bitlis
'in Güroymak
ilçesindeki Budaklı Kaplıcası, bu defa da fotoğrafçıları ağırlayacak.
Her sene Türkiye'nin çeşitli illerinden ve dünyanın bazı yerlerinden fotoğrafçıların Budaklı Kaplıcası'na gelerek fotoğraf çektiğini hatırlatan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Güroymak Kaymakamlığı ve Güroymak Belediyesi olarak bu sene ilk defa Budaklı Kaplıcası'nda fotoğraf etkinliği düzenleyeceğiz. Amacımız, ilçemizin güzelliklerini tanıtmaktır. 10 Mart Pazar Günü Budaklı Kaplıcası'nda 'Fotoğrafçılar Buluşuyor' etkinliği kapsamında fotoğraf severleri bekliyoruz" dedi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:54 Kaynak: İHA
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