BUDAPEŞTE - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü - Son Dakika
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BUDAPEŞTE - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü

04.03.2022 09:30

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Başkent Budapeşte'de "Türkiye-Macaristan 3. Go Africa İş Forumu"na katılan Muş, Macaristan'da faaliyet gösteren Türk firmaları ve Türk iş insanlarıyla görüştü.

Toplantıya, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ın yanı sıra Türk Hava Yolları, Çelebi, Yarış Kabin, Polat Holding, Şişecam ve City Pearl firmalarının yetkilileri katıldı.

BUDAPEŞTE - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü
BUDAPEŞTE - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü
BUDAPEŞTE - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü

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Mehmet Muş, Macaristan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BUDAPEŞTE - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: BUDAPEŞTE - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü - Son Dakika
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