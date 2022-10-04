Kolombiya hükümeti ile silahlı örgüt ELN'nin barış görüşmelerine yeniden başlayacağı açıklandı - Son Dakika
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Kolombiya hükümeti ile silahlı örgüt ELN'nin barış görüşmelerine yeniden başlayacağı açıklandı

04.10.2022 22:26

BUENOS Kolombiya'da hükümet ile silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında 2019'de askıya alınan barış görüşmelerinin yeniden başlayacağı bildirildi.

BUENOS Kolombiya'da hükümet ile silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında 2019'de askıya alınan barış görüşmelerinin yeniden başlayacağı bildirildi.

ELN heyeti ile Kolombiya hükümeti yetkililerinin, barış görüşmelerinde garantör ülke olmayı kabul eden Venezuela'nın başkenti Karakas'ta düzenlediği toplantı sonrası ortak bildiri okundu.

Tarafların vardıkları anlaşma maddelerini kapsayan bildiride, ELN ile Kolombiya'nın solcu Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti arasındaki barış görüşmelerinin kasım ayının ilk haftasından sonra başlayacağı belirtildi.

Bildiride, "Kolombiya hükümeti ve ELN için Kolombiya'nın barışı inşa etmek adına ihtiyaç duyduğu değişikliklerde toplumun bu sürece katılımı önemlidir." ifadesi kullanıldı.

Petro, tarafların imzaladığı bildiriyi Twitter hesabından paylaşarak, "Karakas'ta, garantör ülkeler Venezuela, Küba ve Norveç ile hükümetimiz ve ELN arasındaki barış görüşmeleri resmen yeniden başladı." açıklamasında bulundu.

Örgütlerle görüşmede Kolombiya hükümetinin temsilcisi Barış Yüksek Komiseri Ivan Danilo Rueda, Kolombiya'nın ilk solcu Cumhurbaşkanı Petro'nun, görevine başlamasından kısa bir süre sonra ELN mensuplarıyla görüşmek için Küba'nın başkenti Havana'ya gitmişti.

Kolombiya'da 10 silahlı örgüt ateşkes ilan etmişti

Kolombiya'da geçen hafta aralarında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinden (FARC) ayrılan iki grup ile Kolombiya Gaitanist Öz Savunma Kuvvetleri olarak da bilinen Clan del Golfo ve Sierra Nevada de Santa Marta örgütlerinin de bulunduğu en az 10 silahlı grup, Petro'nun barış çağrısının ardından tek taraflı ateşkes ilan etmişti.

Petro, 1986-2016 yıllarında ülkede 450 binden fazla insanın öldürüldüğü 50 yılı aşkın silahlı çatışmayı sona erdirmek için hükümetin tüm silahlı grupları barış görüşmelerine dahil edeceğini açıklamıştı.

ELN ile müzakerelerin geçmişi

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve bu müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.

Uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle kendini finanse ettiği tahmin edilen, 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükümeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, uzmanlara göre, örgütün içindeki dağınık güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.

Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği, 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.

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Kaynak: AA

Kolombiya, Hükümet, Küba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya hükümeti ile silahlı örgüt ELN'nin barış görüşmelerine yeniden başlayacağı açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya hükümeti ile silahlı örgüt ELN'nin barış görüşmelerine yeniden başlayacağı açıklandı - Son Dakika
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