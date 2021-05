Emir Sarıgül, Buket Aydın ve Sibel Can arasındaki aşk üçgeninde yeni iddialar ortaya çıktı. Sarıgül'ün Can ile tatil yaparken eski aşkı Aydın'a çiçek gönderdiği iddia edildi. Sarıgül ile Aydın, geçtiğimiz mart ayında ilişkilerine nokta koymuştu.

Sarıgül ve Sibel Can, geçtiğimiz günlerde özel yatta tatil yaparken yakalanmıştı. Sarıgül, Sibel Can ile tatil yaparken dört gün boyunca Aydın'a çiçek gönderdiği konuşuluyor. Detoks kampında olan Aydın'la evlenmek isteyen Sarıgül, çarşamba sabahı Sibel Can İstanbul'a döner dönmez helikopterle Bodrum'a gitti, evlenmek istediğini Aydın'a söyledi.

Aydın, ise Sarıgül'ün teklifini geri çevirdiği iddia edildi. O esnada otelde olan Saba Tümer ve Mert Vidinli ayrılan çiftin barışması için aracı olmaya çalıştığı öğrenildi.

Konu hakkında Snob Magazin'e açıklamada bulunan Buket Aydın, "Konuşmak istemiyorum. Emir Bey ile olan ilişkimi mart sonunda işlerim nedeniyle sonlandırmak zorunda kaldım. Artık işimle gündeme gelmek istiyorum" dedi. Bu arada eski sevgilisi Emir Sarıgül ile Sibel Can ilişkisi hakkındaki ise Aydın, "Beni ilgilendiren bir konu değil" cevabını verdi.