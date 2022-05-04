Bulanık'ta AK Parti, bayramlaşma programı düzenledi - Son Dakika

Bulanık ilçesinde AK Parti, bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

Partinin ilçe başkanlığı binasında yapılan bayramlaşmaya, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sait Taşdemir ve partililer katıldı.

Partililerin bayramını kutlayan Şimşek, yaptığı konuşmada, Bulanık ilçesinin kendisi için farklı bir değere sahip olduğunu söyledi.

Salgından dolayı bir araya gelemediklerini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Her günümüz bayram tadında geçsin. Ülkemiz çok büyük bir ülkedir. Ülkemizi bölmeye çalıştılar hamdolsun ki güçlü bir lider ve arkasında güçlü bir halk ile 15 Temmuz gibi olayları bertaraf ettik. Koronavirüs gibi bir hastalıkla mücadele ettik. Muş'ta birçok köy yolunu asfalt ettik. Bulanık'a doğalgazı getirdik. 20 yıldır durmadık. Hep halkımıza hizmet ettik. Ne kadar size hizmet etsek de azdır. Salgın bizi sizden uzaklaştırdı. Sizlerle konuşmayı özledik. İmkanlar dahilinde sizleri sık sık ziyaret edeceğiz. Köy yollarımızı yapacağız. İnşallah bu ekonomik sıkıntıları aşacağız. Bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum."

Belediyeyi de ziyaret eden Şimşek, daha sonra beraberindekilerle Elmakaya ve Erentepe beldelerinde vatandaşların bayramını kutladı.