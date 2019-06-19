Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali'ne doğru

Buldan
Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali'yle sağlanacak hareketliliği tüm yıla yaymayı istediklerini belirterek, ilçenin kültürel ve turizm hattının işlevsel hale getirilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.
Bu yıl 19. kez düzenlenecek Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali'nin tanıtımı dolayısıyla Belediye El Sanatları ve Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Kaymakam Murat Sarı
, 28-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte Buldan'ın tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzelliklerinin tanıtılacağını belirterek, tüm Denizlilileri davet etti.
Buldan'ın kentin göz bebeği bir ilçe olduğunu ifade eden Sarı, "Tripolis Antik Kenti'nde çalışmalarımız devam ediyor, Yayla Gölü her geçen gün daha da güzelleşiyor. Tüm bu gayretli çalışmalar, Buldan'ın turizmdeki potansiyelini artıracak. Festivalin de bu çabalarda önemli bir yerinin olduğun düşünüyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz festival, bu güzelliklerin yaşanması için önemli." diye konuştu.
Belediye Başkanı Mustafa Şevik de festival süresince yaşanan 3 güne mahsus hareketliliği 360 güne yaymayı istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Buldan'ın Türkiye
'de çok daha fazla söz sahibi olması için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Buldan'ın sosyo-kültürel yapısı, tarihi dokusu, kültürel altyapısı çok farklı. Bu nedenle Buldan neden bir Beypazarı
olmasın? İlçenin geleceğinin tekstille sınırlandırılmasını istemiyorum. Alternatifler üzerinde durmalıyız. Bunun için ilçenin kültürel ve turizm hattının işlevsel hale getirilmesi yönünde çalışma yapacağız."