Bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika

Bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

6 saat önce

Niğde'de emekli Hüseyin Zavarcı kaldırımda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti, System.String[]

Niğde'de emekli Hüseyin Zavarcı kaldırımda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.


Merkez Selçuk Mahallesinde kaldırımda yürürken yolun kenarında, içinde bir miktar para bulunan cüzdan gören 75 yaşındaki Hüseyin Zavarcı, cüzdanın sahibinin Suriyeli olduğunu anlayınca Niğde İl Göç İdaresi Müdürü Volkan Tütüncü' yü ziyaret etti.


Cüzdanın sahibi 16 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir Alkor isimli genç İl Göç İdaresi Müdürlüğüne davet edilerek cüzdanı bulan Hüseyin Zavarcı ile buluşturuldu.


Bulduğu cüzdanı teslim eden Hüseyin Zavarcı, " Suriyeliler bizim Müslüman kardeşlerimiz, bizlerde Müslümanız. Bu hayatta kimsenin hakkına tenezzül etmemek gerekir, çünkü İslamiyet bunu gerektirir " dedi.


Suriyeli Abdulkadir Alkor ise Hüseyin Zavarcı'nın elini öperek, "Türkler bize her zaman yardımcı oldular. Biz Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyoruz. Ben cüzdanımı ve içindeki parayı kaybedince çok üzülmüştüm ancak Hüseyin amca şimdi bana cüzdanımı verince çok mutlu oldum, kendisine çok teşekkür ederim" dedi. - NİĞDE

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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