'Bülent Bey'in Hikayesi' oyunu Düzce'de sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi

'Bülent Bey'in Hikayesi' oyunu Düzce'de sahnelendi

22.05.2022 12:37

'Bülent Bey'in Hikayesi' oyunu Düzce'de sahnelendi Oyuncu Bülent Emrah Parlak: "Dizi projem var" Düzce'de "Bülent Bey'in Hikayesi" isimli oyun ile tiyatroseverlerin karşısına çıkan ünlü oyuncu Bülent Emrah Parlak, salonda kahkaha tufanı estirdi.

'Bülent Bey'in Hikayesi' oyunu Düzce'de sahnelendi

Oyuncu Bülent Emrah Parlak: "Dizi projem var"

DÜZCE - Düzce'de "Bülent Bey'in Hikayesi" isimli oyun ile tiyatroseverlerin karşısına çıkan ünlü oyuncu Bülent Emrah Parlak, salonda kahkaha tufanı estirdi. Oyunun ardından açıklamalarda bulunan Parlak, "Şu anda sinema filmi değil ama bir dizi projem var. Yeni bir oyun yapacağız, ona çalışıyorum. Sinema filmi de birkaç tane var ama değerlendiriyoruz bakalım. Belki bir sürpriz olabilir" dedi.

Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, tüm organlara hükmetmeye çalışan bir beyini canlandıran Bülent Emrah Parlak, performansı ile tiyatroseverlere bambaşka bir deneyim yaşattı. Beyinin organlarla verdiği mücadeleyi tiyatro sahnesine taşıyan Parlak, kapalı gişe oynana oyunda tiyatroseverleri kahkahaya boğdu.

Ünlü oyuncular Burcu Biricik, Barış Arduç, Sarp Apak, Şahin Irmak, Ersin Korkut, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Necip Memili, Melis Birkan, Gülhan Tekin, Haki Biçici, Murat Eken ve Erdem Baş da, Bülent Parlak'ın gösterisine 'dijital konuk oyuncu' olarak yer aldı.

"Tiyatro bir şekilde seyircisi ile buluşabiliyor"

Oyun sonrasında açıklama yapan Parlak, "Düzce şahaneydi. Yapmış olduğumuz Anadolu turneleri içerisinde bizim için gerçekten özel bir yeri olan bir şehir oldu. Seyirci şahaneydi, çok eğlendiler. Biz de çok eğlendik oyun oynarken, müthiş bir gece yaşadık. Pandeminin ardından 50 veya 60. oyunumuzu oynadık. Pandemiden sonra gayet iyi" dedi.

"Belki sürpriz olabilir"

Projelerine de değinen Parlak, "Şu anda sinema filmi değil ama bir dizi projem var. Ona gidiyorum, geliyorum çalışıyorum. Yeni bir oyun yapacağız, ona çalışıyorum. Sinema filmi de birkaç tane var ama değerlendiriyoruz bakalım. Belki bir sürpriz olabilir" ifadelerini kullandı.

'Bülent Bey'in Hikayesi' oyunu Düzce'de sahnelendi
'Bülent Bey'in Hikayesi' oyunu Düzce'de sahnelendi
'Bülent Bey'in Hikayesi' oyunu Düzce'de sahnelendi
'Bülent Bey'in Hikayesi' oyunu Düzce'de sahnelendi

YORUMLAR
500
Snapdragon 8 Plus Gen 1'den güç alacak ilk oyuncu telefonu belli oldu! Snapdragon 8 Plus Gen 1'den güç alacak ilk oyuncu telefonu belli oldu! Topladıkları çöplerle 'Temiz Şehir Düzce' yazarak mesaj verdiler Topladıkları çöplerle 'Temiz Şehir Düzce' yazarak mesaj verdiler
Kaynak: İHA

Bülent Emrah Parlak, Bülent Bey, oyunlar, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Bülent Bey'in Hikayesi' oyunu Düzce'de sahnelendi - Son Dakika


Son Dakika
12:36 Masterchef yarışmasında performansıyla beğenilen Sefa Okyay Kılıç Mansur Yavaş'ın da dikkatini çekti! Artık Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çalışacak
11:52 Tuğba Ekinci'den iddialı kareler: Havluyla poz verdi
11:39 Taksi sahibinin oğlu ile şoför arasında kavga yaşandı! Şoför başından vurularak hayatını kaybetti
11:36 Bodrum'da lahmacun neden 200 liradan satılıyor? Yetkili isim yanıtladı: Mutlaka bir nedeni vardır
11:35 Ünlü ilahiyatçı Hayrettin Karaman'dan Survivor çıkışı: İzlemek caiz değil
11:32 Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir
10:52 Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu: Pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz
10:34 Hadise yeni imajıyla Khloe Kardashian'a benzetildi
10:32 Bomba iddia: DEVA Partisi, Abdullah Gül'ü "İkinci aday" olarak düşünüyor
10:06 Türkiye'de tanışmışlardı! Her şey yolunda giderken adam, karısını öldürdü, cesedi bavula koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 12:47:50. #1.12#
SON DAKİKA: 'Bülent Bey'in Hikayesi' oyunu Düzce'de sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement