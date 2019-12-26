Bülent Turan, Mehmet Akif Ersoy'u vefat yıl dönümünde andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bülent Turan, Mehmet Akif Ersoy'u vefat yıl dönümünde andı - Son Dakika

Bülent Turan, Mehmet Akif Ersoy'u vefat yıl dönümünde andı

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Bülent Turan, Mehmet Akif Ersoy'u vefat yıl dönümünde andı, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.


Açıklamasında Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad eden Turan, "Mehmet Akif, milletimizin var olma mücadelesini anlatmış, gönlümüzde ve tarihimizde müstesna bir yere sahip olan kıymetli bir isim. Mehmet Akif, İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehitlerine gibi ölümsüz eserleri başta olmak üzere, her bir kelimesini derinlerde yaşadığımız tüm eserleriyle Çanakkaleli hemşehrilerimizin ve milletimizin hatıralarında ve gönüllerinin en müstesna yerinde yaşamaya devam edecektir. Üstad Akif, Çanakkale'mizin Bayramiç ilçesinde doğmuş, bu toprakların havasını solumuş ve bu toprakların temsilcisi olarak, önce yıllarca Osmanlı'ya sancaktarlık yapmış Biga'dan milletvekili seçilmiş, daha sonra Burdur Milletvekili olarak Gazi Meclis'te görev yapmıştır. Hemşehrimiz Mehmet Akif'e vefa, hiç kuşkusuz bulunduğu yerleri günümüze kazandırmakla, fikirlerini, anılarını yaşatmakla mümkün. Bu bilinçle yapılan Mehmet Akif Müze Evi ile yakın zamanda izleyiciyle buluşan 'Akif belgeseli' Mehmet Akif'i daha yakından tanımamıza imkan tanıyan önemli projeler oldu. 27 Aralık Cuma günü saat 19.15'te TRT belgesel ekranlarında izleyicilerle buluşacak" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Mehmet Akif Ersoy, Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:58 Kaynak: İHA
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