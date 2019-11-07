Son Dakika Haberleri: Bülent Turan, su ürünleri kaynaklarını korumayı amaçlayan kanun hakkında konuştu
Son Dakika Güncel Bülent Turan, su ürünleri kaynaklarını korumayı amaçlayan kanun hakkında konuştu

Bülent Turan, su ürünleri kaynaklarını korumayı amaçlayan kanun hakkında konuştu

8 saat önce

Su ürünleri kaynaklarını korumayı hedefleyen kanun teklifi yasalaştı.

Bülent Turan, su ürünleri kaynaklarını korumayı amaçlayan kanun hakkında konuştu, System.String[]

Su ürünleri kaynaklarını korumayı hedefleyen kanun teklifi yasalaştı.


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çanakkale'de balıkçılığın öneminin gittikçe arttığını belirterek, "Geçimini balıkçılıkla sağlayan binlerce hemşehrimiz var. Çanakkale'miz uzun kıyı sınırları ve zengin iç su kaynakları ile balıkçılık sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Şehrimiz, 671 kilometrelik sahil şeridine sahip. Ege ve Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Saroz ve Edremit Körfezi, Bozcaada ve Gökçeada'dan oluşan geniş av sahaları, avcılık çeşitliliği bakımından zengindir. Denizlerimizdeki balık popülasyonunun sonsuz olmadığını hepimiz iyi biliyoruz. Bu zenginliği korumak öncelikli görevlerimizden. Bu kanunla balık başta olmak üzere su ürünlerimizi korurken, balıkçılık sektörünün de sağlıklı bir biçimde devam etmesini amaçladık. Kanun; Marmara, Karadeniz, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında ışıkla avlanmayı; kaçak ve ruhsatsız teknelerle yapılan gırgır ve trol gibi avcılık yöntemlerini yasaklayan düzenlemeler de içeriyor. Çanakkale'mize, balıkçılık sektörüne ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Bülent Turan, Balıkçılık, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:24 Kaynak: İHA
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