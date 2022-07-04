Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğünü ziyaret etti - Son Dakika
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Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğünü ziyaret etti

04.07.2022 16:39
Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğünü ziyaret etti

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğüne ziyarette bulundu.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğüne ziyarette bulundu.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt ve Aliş müftülük makamında görüştü.

Bozkurt, AA muhabirine, Edirne ve Bulgaristan'ın Kırcaali kentlerinin kardeş şehir olduğunu söyledi.

Kırcaali'nin Mestanlı ilçesinde yapımı devam eden cami için yardım toplayacaklarını belirten Bozkurt, "Bu yıl ramazan ayında Türkiye Diyanet Vakfı'nın temsilcisi olarak 2 bin 200 zekat kolisini başmüftümüz ve ekibinin göstermiş olduğu yerlerdeki insanlara dağıttık. Orada davet ettikleri iftarlara katıldık." dedi.

Balkan ülkelerinden hafızlık öğrenmek için gelen öğrencilere Kur'an kursları ve imam hatip liselerinde eğitim verdiklerini anlatan Bozkurt, "En güzel şekilde yetişmeleri için canla başla çalışıyoruz. Ayrıca emekli imamlarımız çevrim içi şekilde Bulgaristan'daki kardeşlerimize hafızlık eğitimi veriyorlar." diye konuştu.

Başmüftü Aliş de göreve başlayan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'a hayırlı olsun ziyareti nedeniyle kente geldiğini anlattı.

Edirne Müftülüğü ile birçok çalışma yaptıklarını dile getiren Aliş, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için her zaman dua ettiklerini kaydetti.

Bozkurt ve Aliş, görüşmelerinin ardından birbirlerine hediye takdim etti.

Ziyarette, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik, Edirne Müftü Yardımcısı Adem Özsoy ve müftülük yetkilileri yer aldı.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Kırcaali, Bozkurt, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğünü ziyaret etti - Son Dakika

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