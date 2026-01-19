Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev İstifa Etti - Son Dakika
19.01.2026 22:14
Cumhurbaşkanı Rumen Radev, erken seçim sürecinde istifasını açıkladı ve yeni parti kurma spekülasyonları artırdı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yaklaşan parlamento seçimleriyle birlikte kendi partisini kuracağına ilişkin spekülasyonların yapıldığı süreçte istifasını açıkladı. Görev süresi 2027'de son bulacak olan Radev, yarın Anayasa Mahkemesi'ne istifasını sunacağını duyurdu. Bulgar lider, istifasının kabul edilmesi halinde görevi Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova'nın devralacağını söyledi. Bulgaristan hükümetinin geçen ay istifa etmesi ve hükümet kurma çalışmalarının başarısız olmasının ardından ülkenin erken seçim sürecine girmesiyle birlikte gelen istifa, Radev'in kendi partisini kurarak seçimlerde yarışacağına ilişkin spekülasyonları daha da alevlendirdi.

Bugün gerçekleştirdiği olağanüstü basın toplantısında Radev, "Yarın Cumhurbaşkanlığı vazifesinden istifa edeceğim" ifadelerini kullandı. Radev, "Bulgar demokrasisi, yolsuz yapılar ve aşırılıkçılara teslim edilmesi halinde ayakta kalamaz. Vatandaşların bana duyduğu güven, kurumları koruma sorumluluğunu da beraberinde getiriyor" dedi.

İlk kez dokuz sene önce cumhurbaşkanı seçildiğini ve 2021'de kendisine duyulan güvenin teyit edildiğini hatırlatan Radev, "Dokuz sene önce bana Bulgaristan'a cumhurbaşkanı olarak hizmet vermem için oy verdiniz. Birlikte bir dizi krizi, oligarşinin saldırılarını ve 2020 ile 2025'teki büyük protestoları yaşadık. Bugün size Bulgaristan Cumhurbaşkanı olarak son kez sesleniyorum" dedi.

Sol eğilimli bir emekli hava kuvvetleri komutanı olarak bilinen Radev, "Önümüzde, vatanımızın geleceği için verilmesi gereken bir mücadele var ve buna birlikte göğüs gereceğimize inanıyorum. Hazırız, yapabiliriz ve başaracağız" dedi.

Bulgaristan'da aralık ayında istifa eden Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki koalisyon hükümeti, bazı vergileri artıracak yeni bütçe ve yolsuzluklar aleyhinde haftalarca süren sokak gösterileri sonrasında istifa etmek zorunda kalmıştı. 62 yaşındaki Cumhurbaşkanı Radev, koalisyon hükümetini açık bir şekilde eleştirmiş ve hükümeti protestocuların taleplerine kulak vermeye davet etmişti.

Radev, bugünkü açıklamasında ilerideki planlarının ne olduğuna ilişkin bilgi vermedi. Radev, daha önce parti kurma ihtimali sorulduğunda "sağ ve soldaki tüm demokratlar için birleştirici bir partiye ihtiyaç duyulduğunu" söylemişti.

Bulgaristan'da halk, hiçbir siyasi partinin parlamentoda tek başına hükümet kuracak düzeyde destek bulamaması ve zayıf koalisyon hükümetleri nedeniyle son beş yıl içinde yedi kez genel seçimler için sandık başına gitti. - SOFYA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Anayasa Mahkemesi, Bulgaristan, Parlamento, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
