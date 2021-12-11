Üye Girişi
Bulgaristan'da Başbakan adayı Petkov, kabine taslağındaki üyelerini tanıttı Açıklaması - Son Dakika

Bulgaristan'da Başbakan adayı Petkov, kabine taslağındaki üyelerini tanıttı Açıklaması

11.12.2021 16:48
Bulgaristan'da Başbakan adayı Petkov, kabine taslağındaki üyelerini tanıttı Açıklaması

Bulgaristan'da 13 Aralık'ta güvenoyu alması beklenen dörtlü koalisyon hükümetinin Başbakan adayı Kiril Petkov, kabine taslağındaki bakanlarını basına tanıttı.

Bulgaristan'da 13 Aralık'ta güvenoyu alması beklenen dörtlü koalisyon hükümetinin Başbakan adayı Kiril Petkov, kabine taslağındaki bakanlarını basına tanıttı.

Petkov, 5'i başbakan yardımcısı olmak üzere 20 bakandan oluşan hükümetinin üyeleriyle Parlamento'da brifing verdi.

Buradaki konuşmasında, hükümetinin ana sloganının "yolsuzluklara sıfır tolerans" olacağını söyleyen Petkov, "İlk hedeflerimiz; elektrik fiyatların artışını durdurmak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı etkin önlem almaktır." dedi.

Petkov, yasama alanında yeni hükümetin ilk önceliğinin elektrik fiyatları artışının frenlenmesi olacağını belirterek Kovid-19 salgınıyla ilgili aşılama kampanyasının hızlandırılmasına önem verileceğini vurguladı.

Kabinede koalisyon ortakların kotalarına göre yapılan bakan dağılımı çerçevesinde her bakanın kendi yardımcılarını belirleyeceğini aktaran Petkov, "Pazartesinden itibaren bu kişiler, bağlı oldukları partilerinin değil, tüm Bulgaristan'ın bakanları olacak." diye konuştu.

Kabinedeki koalisyon ortakların güç dağılımı

Bulgaristan'ın yeni iktidar koalisyonunda Değişime Devam (PP) partisinin yanı sıra Parlamentoda Rusya yanlısı ve eski Komünist Partinin geleneğini sürdüren Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi ve kent soylu sağcı güçlerin Demokratik Bulgaristan (DB) partisi yer alacak.

Kabinede, PP 10, BSP ve İTN 4'er ve DB 3 bakanlık koltuğuna sahip olacak.

Koalisyon hükümetinde iktidarda olan teknokratlar hükümetindeki bakanlara de geniş yer verildi.

Yeni hükümette, Kiril Petkov ile PP'nin eş başkanlığını yapan Asen Vasilev, başbakan yardımcısı ve maliye bakanı olacak.

Petkov ve Asenov, ülkede 3 kez genel seçimlerin yapıldığı son dönemde iktidarda olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu teknokratlar hükümetinde, Maliye Bakanı ve Ekonomi Bakanı olarak de bir süre görev yapmıştı.

Teknokratlar hükümetinin Başbakanı Stefan Yanev'e yeni koalisyon hükümetinde PP kotasından Savunma Bakanlığı görevi verilirken kabinedeki İçişleri Bakanı Boyko Raşkov ve Eğitim Bakanı Nikolay Denkov aynı kotadan yeni hükümette de görevlerini sürdürecek.

Savunma ve silahlı kuvvetleri uzmanı İTN'li Teodora Gençovska, Dışişleri Bakanı olacak. Sofya Askeri Akademisi mezunu Gençovska; Almanya, Büyük Britanya, İtalya ve ABD'de eğitim gördükten sonra Bulgaristan Genelkurmayında ve Savunma Bakanlığının NATO ve Avrupa Birliği (AB) Daire Başkanlığını yapmıştı.

Kiril Petkov kimdir?

Britanya Columbia Üniversitesinden finans mezunu olan, 41 yaşındaki Başbakan adayı Kiril Petkov, daha sonra Harvard Üniversitesinde iş yönetimi dalında yaptığı ihtisasını başarı ödülüyle tamamladı.

Ardından iş sektöründe kariyer yaptı, ailesinin 1994'te göç ettiği Kanada'nın vatandaşlığından ayrılan Petkov, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in teknokratlar hükümetinde 3 ay ekonomi bakanı olarak yer aldı.

Petkov'un aynı hükümetteki Maliye Bakanı Asen Vasilev ile eylülde kurduğu Değişime Devam (PP) partisi, 14 Kasım'da yapılan erken genel seçiminde 240 üyeli Bulgaristan Parlamentosunda 67 sandalyeli en büyük grubuna sahip oldu.

Petkov kabinesinin diğer üyeleri şöyle sıralandı:

"Asen Vasilev (PP), Avrupa finansal fonlarından sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı.

Kalina Konstantinova (PP), etkin yönetimden sorumlu Başbakan Yardımcısı.

Korneliya Ninova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanı.

Yordan Karacov (İTN), Başbakan Yardımcısı ve Bölgesel Geliştirme ve İskan Bakanı.

Borislav Sandov (DB), Başbakan Yardımcısı ve Bölgesel Geliştirme ve Sular Bakanı.

Boyko Raşkov (PP), İçişleri Bakanı.

Teodora Gançovska (İTN), Dışişleri Bakanı.

Georgi Gökov (BSP), Sosyal ve Çalışma Politikası Bakanı.

Stefan Yanev (PP), Savunma Bakanı.

Nadejda Yordanova (DB), Adalet Bakanı.

Nikolay Denkov (PP), Eğitim Bakanı.

Asena Serbezova (PP), Sağlık Bakanı.

Atanas Atanasov (PP), Kültür Bakanı.

İvan İvanov (BSP), Tarım Bakanı.

Nikolay Sıbev (PP), Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı.

Daniel Lorer (PP), Büyüme ve Yenilikler Bakanı.

Bojidar Bojanov (DB) E-Devlet Bakanı.

Aleksandar Nikolov (İTN), Enerji Bakanı.

Hristo Prodanov (BSP), Turizm Bakanı.

Radostin Vasilev (İTN), Spor Bakanı."

Başbakan adayı Kiril Petkov hükümetinin güven oylaması 13 Aralık'ta Parlamento'nun olağanüstü oturumunda yapılacak.

Bulgaristan, Koalisyon, Başbakan, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Başbakan adayı Petkov, kabine taslağındaki üyelerini tanıttı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir 16:37 Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir
Gözü dönmüş koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü 15:19 Gözü dönmüş koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu

Son Dakika Haberleri
16:37 Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir
16:19 DJ Berç Polat'ın korku dolu anları: Aracında gasp edildi! O anlar anbean kamerada
16:18 Antalyaspor-Trabzonspor maçında altyapı eksikliği bir kez daha gözler önüne serildi
16:16 Yargıtay'ın bu kararı çocuklarının evliliğine karışan anne babalar için
16:06 Şanlıurfa'da üvey kızını istismar eden şahıs nihayet yakalandı! Aylardır kaçıyordu
15:59 Kot pantolonlardaki küçük cebin öyküsünü biliyor musunuz?
15:57 Muhtardan köye dönüş projesi: Dönenlere büyükbaş hayvan veriyor
15:55 Biontech aşısının mucitlerinden Uğur Şahin'den "Korona aşısı olmadı" iddialarını çürüten paylaşım
15:46 İstifa eden AK Partili başkanın görüntüleri merak uyandırdı! Uyuşturucu mu kullandı?
15:45 Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Karagümrük evinde yenildi
Galatasaraylıları korkutan ihtimal! Marcao sahalardan uzak kalabilir Galatasaraylıları korkutan ihtimal! Marcao sahalardan uzak kalabilir         
16:47
Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
16:32
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri         
20:50
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 16:54:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da Başbakan adayı Petkov, kabine taslağındaki üyelerini tanıttı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement