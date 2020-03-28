Bulgaristan'da iki Türk vatandaşına Korona virüs teşhisi konuldu - Son Dakika

Türkiye'den cenaze için Bulgaristan'a gelen iki Türk vatandaşına yapılan testler pozitif çıktı.



Bulgaristan'da Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali'nin Ardino ilçesinde aynı zamanda Bulgaristan vatandaşlığı da bulunan iki Türk vatandaşına Korona virüs teşhisi konuldu. 12 Mart günü bir yakınlarının cenazesine katılmak için Bursa'dan gelen 71 ve 68 yaşındaki çift, sağlık durumları kötüleşmesi üzerine hastaneye gidince yapılan testler sonucunda Korona virüse yakalandığı açıklandı. Ardino ilçe merkezindeki hastanede tedavi altına alınan yaşlı çiftin, cenaze sonrasında Türkiye'ye dönmeyi planladıkları bildirildi.



Öte yandan, ülke genelinde Korona virüs vaka sayısının 313 olduğu belirtilirken, hayatını yitirenlerin sayısı ise 5'e yükseldi. - SOFYA