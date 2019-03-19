Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da Nevruz Kutlaması

Bulgaristan'da Nevruz Kutlaması

1 saat önce

İstanbul Flüt Topluluğu, Nevruz Bayramı dolayısıyla Sofya'da konser verdi.

İstanbul Flüt Topluluğu, Nevruz Bayramı dolayısıyla Sofya'da konser verdi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği organizasyonu ile "Bıgariya Salonu"nda düzenlenen konserde, İstanbul Flüt Topluluğu tarafından sanatseverlere Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden oluşan zengin bir repertuvar sunuldu.

Konser açılışında konuşan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, ilkbaharın gelişi dolayısıyla Türkiye'den İstanbul Flüt Topluluğu'nu Sofyalı izleyicileri ile buluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Zeybek, Çeçen Kızı, Dara Geliyor, Divertimento ve Şehnaz Longa başta olmak üzere flüt topluluğunun icra ettiği Türk sanat müzik eserleri konsere katılanların beğenisini kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:48 Kaynak: AA

Türkiye, Sofya, İstanbul, Güncel
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