YTB Başkanı Eren, Bulgaristan Türklerinin sembol ismi Osman Kılıç'ın vefatının ardından taziyede bulundu Açıklaması - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Bulgaristan Türklerinin sembol ismi, diplomat ve yazar Osman Kılıç'ın Ankara'da vefatının ardından merhumun evine giderek ailesine taziyede bulundu.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Eren, paylaştığı mesajında, "Bulgaristan Türklerinin 101 yıllık çınarı, gençliğini Türklük ve İslam için komünist rejimin zindanlarına feda eden dava adamı, Şumnu Nüvvab Medresesi'nin hayattaki son hocası Osman Kılıç amcamız Hakk'a yürüdü, Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kılıç'ın yaşamının mücadelelerle dolu büyük bir kahramanlık öyküsü barındırdığını kaydeden Eren, "Osman Amca'ya bir nebze de olsa vefa borcumuzu ödeyebilmek için; 100. yaş gününde özel bir program düzenlemiş, tarihe kayıt niteliğindeki hayatını anlatan 'Kader Kurbanı' isimli kitabını Bulgarca diline tercüme edip basımını yapmıştık." dedi.

Bulgaristan Türklerinin öncü isimlerinden Osman Kılıç, 101 yaşında Ankara'da vefat etmişti.

Osman Kılıç kimdir?

Bulgaristan'ın Razgrad iline bağlı Kılıç köyünde 7 Haziran 1920 yılında dünyaya gelen Osman Kılıç, Şumnu'da Nüvvab Mektebini bitirip 1944 yılında öğretmen oldu. Bulgaristan Müslümanları Yüksek Eğitim Şurası üyeliğine seçilen Kılıç, 1948 yılında casuslukla suçlanarak idama mahkum edildi.

Türkiye'nin girişimleri sonucu idam kararı müebbet hapse çevrilen Kılıç, 1963 yılında iki ülke arasında yapılan anlaşma gereği takas yoluyla Türkiye'ye geldi.

Kılıç, Türkiye'de Dışişleri Bakanlığının Bulgar masasında çalıştı, TRT Yabancı Dillerde Yayın Servisinde Bulgarca mütercim-spikerlik ve Kara Kuvvetleri Dil Okulunda Bulgarca öğretmenliği yaptı.

Daha sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından İdari Ataşe olarak Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğine atanan Kılıç, Belgrad'da sekiz yıl Konsolosluk Amiri olarak görev yaptı, 1984 yılında emekli oldu.

Kılıç, hatıralarını topladığı Kader Kurbanı adlı kitabıyla 1995'te Türkiye Yazarlar Birliğinin Hatıra Ödülünü aldı. Kitabı, 2019 yılında Bulgarcaya çevrilerek yayımlandı.

Osman Kılıç'ın eşi Nezihe Kılıç ise ülkenin ilk Başmüftüsü Mehmet Muhiddin Efendi'nin torunu olarak anılıyor.

Yaşamının son yıllarını Ankara'da geçiren Osman Kılıç, yarın Ankara Cebeci Asri Mezarlığında ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.