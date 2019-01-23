Buradaki Vatandaşlar Ezan Sesine Hasret

Buradaki vatandaşlar ezan sesine hasret Vatandaşlar kendi imkanları ile ilginç çözüm buldu Çamlıca Mahallesi Muhtarı Savaş Hancı; "Bu bölgedeki insanlar ezan sesine hasret" "Çevredeki camiler çok uzak, bölgemize cami yapılmasını istiyoruz" Mahalle sakini Osman Tokgöz;

Buradaki vatandaşlar ezan sesine hasret

Vatandaşlar kendi imkanları ile ilginç çözüm buldu

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Savaş Hancı;

"Bu bölgedeki insanlar ezan sesine hasret"

"Çevredeki camiler çok uzak, bölgemize cami yapılmasını istiyoruz"

Mahalle sakini Osman Tokgöz;

"Ölülerimizin salasını bile duyamıyoruz"



ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Çamlıca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı sokaklara ezan sesi ulaşmadığı için mağdur olan vatandaşların imdadına direklere bağlanan hoparlörler yetişti.

Dokuz caminin çevrelediği Çamlıca Mahallesinin uzak kenarında yer alan, ancak hepsine uzak durumda kalan bölgeye ezan sesi ulaşmıyor. Yaşadıkları sıkıntıyı çözmek için kendi imkanları ile gerekli teçhizatı alan vatandaşlar, en yakın camiden ezan sesini telsiz sistemi ile alacak bir düzenek kurup hoparlör yerleştirdiler.

Vatandaşların bir çok mağduriyetinin olduğunu dile getiren Mahalle Muhtarı Savaş Hancı, konuyla ilgili birçok şikayet aldığını sözlerine ekledi. Son çare olarak direklere hoparlör tesisatı ekleyerek sokakları ezan sesiyle buluşturduklarını söyleyen Muhtar Hancı, mahalle sakinlerinin ezan sesine hasret kaldığını söyledi. Geçici olarak çözüm bulduklarını ifade eden Savaş Hancı, "Bu sokakta oturan vatandaşlarımız ezan sesi duymuyor. Bize talepte bulunarak 'ezan sesi duymuyoruz muhtarım, ne yapabiliriz' dediler. Bu büyük bir sıkıntı. Bu alan bütün camilere uzak. Mahallede 9 camimiz var, ama yetersiz. Mahallemiz yüz ölçümü olarak büyük. Biz de buraya hoparlör koyduk ve ezan sesi geçici bir süreliğine duyuluyor. Ama biz bu alana cami yeri istiyoruz. Yer olmadığı için cami yapmamız da imkansız. Elektrikçiyi aradık ve hallettik. Bütün camiler uzak, birer kilometre hesaplarsak. Fatih Camii ve Adar Camii bir kilometre, Hacı Zeynep Camii ve Orta Cami bir buçuk kilometre uzaklıkta. Buradaki insanlar ezan sesine hasret. Sabah namazına kalkacak bir vatandaşımız hiçbir şekilde ezan sesi duymuyor. Nasıl kalkacak bu vatandaş, nasıl sabah namazını kılacak?" şeklinde konuştu.



"Yaşlılar yürüyemiyor"

Civarda bulunan camilerin kendilerine olan uzaklığından dert yanan mahalle sakini Osman Tokgöz, yaşlılar için uzun mesafeleri yürümenin büyük bir sorun olduğunu aktardı. Cenaze durumunda salayı dahi duyamadıklarını belirten Tokgöz, "Camiler çok uzak. Buradan hangi camiye gidersek gidelim 20 dakika yürümek zorunda kalıyoruz. Gençler için iyi, ama yaşlılar yürüyemiyor. Cenazemiz oluyor ezan sesini, sala sesini duymuyoruz. Camiye ulaşımımız uzak kaldığı için çok zorlanıyoruz. Buraya ısrarla cami yeri istiyoruz. Ezan sesini kesinlikle duymuyoruz. Komşumuz ölüyor, sala veriliyor kendi sokağımızdaki insanın cenazesinin salasını dahi duymuyoruz. Sağ olsun muhtarımız buraya hoparlör taktırdı. Hoparlörler sayesinde az duyulmaya başladı ama biz hoparlörlerden ziyade buraya cami yeri istiyoruz" dedi.

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