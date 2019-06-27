Burak Özçivit, Romanya'da hayranlarıyla buluştu
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Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics ile Romanya'yı ziyaret etti. Hayranlarıyla bir araya gelen Özçivit, markanın yeni mağazasının açılışına da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:04 Kaynak: Bültenler
Yakışıklı aktör Burak Özçivit, Romanya'da Altınyıldız Classics rüzgarı estirdi. Romanya Büyükelçisi ile birlikte markanın Bükreş AFİ AVM'de açılan 4. mağazasının kurdele kesme törenine katılan Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi.
Romanya'da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Burak Özçivit, "Altınyıldız Classics ile uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya'da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
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