Son Dakika Haberleri: Burak Özçivit, Romanya'da hayranlarıyla buluştu
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Burak Özçivit, Romanya'da hayranlarıyla buluştu

11 dakika önce

Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics ile Romanya'yı ziyaret etti. Hayranlarıyla bir araya gelen Özçivit, markanın yeni mağazasının açılışına da katıldı.

Burak Özçivit, Romanya'da hayranlarıyla buluştu, System.String[]

Yakışıklı aktör Burak Özçivit, Romanya'da Altınyıldız Classics rüzgarı estirdi. Romanya Büyükelçisi ile birlikte markanın Bükreş AFİ AVM'de açılan 4. mağazasının kurdele kesme törenine katılan Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi.

Romanya'da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Burak Özçivit, "Altınyıldız Classics ile uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya'da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:04 Kaynak: Bültenler
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