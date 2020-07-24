Burak Yılmaz son 2 yılda Fransa'ya giden 5'inci Türk

Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, son 2 yılda Fransa'ya giden 5'inci Türk futbolcu oldu.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 03:31

Kaynak: DHA

Son Dakika

Rusya'dan Türk turizmcisinin yüzünü güldürecek müjde! Rezervasyonlar başladı

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu

Fransa, 16 ülkeden gelecek yolculara koronavirüs testi yaptıracak! Listede Türkiye de var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi

Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum

Antalya'da ilk gol geldi! Antalyaspor müthiş golle öne geçti

Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim

Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti

Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi

Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu

Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi

Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti