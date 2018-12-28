Burdur Bakan Pakdemirli, Burdur'da Temaslarda Bulundu
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'da kamu kurum ve kuruluşları ile esnafı ziyaret etti, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Burdur
'da kamu kurum ve kuruluşları ile esnafı ziyaret etti, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyarette bulunmak, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelmek için Burdur'a geldi. Bakan Pakdemirli, programı kapsamında ilk olarak Burdur Valisi Hasan Şıldak
'ı ziyaret etti. Vali Şıldak'ın yanı sıra Ak Parti
Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik
ve Yasin Uğur
, İl Jandarma
Komutanı Albay Orhan Kılıç
, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal tarafından karşılanan Pakdemirli, ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne geçti. İl Müdürü Oktay Darcan ve müdürlük personeliyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, daha sonra AK parti İl Başkanlığına geçti. Bir süre partililerle görüşen Bakan Pakdemirli, Türkiye
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Merkez
Başkanı Kamil Özcan
'ı da makamında ziyaret etti. Esnafı da ziyaret eden Bekir Pakdemirli, Ulucami'nde cuma namazı kıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:17 Kaynak: DHA
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