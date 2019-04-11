Burdur'da Çukurlardaki Kedi ve Köpek Ölüleri İçin Suç Duyurusu ve Soruşturma

BURDUR Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı avukat Betül Babacan, hayvan barınağı yakınındaki çukurlarda çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulunmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

BURDUR Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı avukat Betül Babacan, hayvan barınağı yakınındaki çukurlarda çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulunmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, hayvanların öldürülmesinin kimsenin kabullenemeyeceği bir durum olduğunu belirtti. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu ise "Veteriner İşleri müdürü, müdür vekili dahil, veteriner hekim, veteriner teknikerleri, barınakta görevli 4 elemanla ilgili soruşturma başlatıldı" açıklamasında bulundu.



Burdur Hayvan Dostları Derneği üyeleri, Çeltikçi'de otomobilin çarpması sonucu ayakları kırılan ve geçen günlerde tedavi için Burdur Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen köpeğin durumunu öğrenmek istedi. Bölgeye gelen grup, hayvan bakımevine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki boş arazide çukura gömülmüş köpek ölüsü buldu. Bölgede 2 ve 4 Nisan'da da araştırma yapan grup, çukurlarda çok sayıda kedi ve köpek ölüsü olduğunu belirledi. Köpeklerden bazıları otopsi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.



'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'



Burdur Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı avukat Betül Babacan, olayla ilgili basın açıklaması yaptı. Konuyu yakından takip ettiklerini söyleyen Betül Babacan, Burdur Belediyesi yetkililerinden sorumlular hakkında araştırma yaptırıldığı bilgisini aldıklarını, ancak kamuoyunun yeterince aydınlatılamadığını, soru işaretlerinin giderilemediğini kaydetti. Olayla ilgili etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmadığını savunan Betül Babacan, "Sorumluların ve amirlerinin eylemlerine dolaylı olarak göz yuman kişilerin de suçluları koruduğunu, failleri koruyarak ceza yargılaması anlamında suç işlediklerini bilmelerini isteriz. Burdur Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak gerek sokak hayvanlarını öldüren ve onları çukura atan failler gerekse failler hakkında gereğini yapmayarak görevini ihmal eden kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca disiplin soruşturması için başta bakanlıklar olmak üzere tüm idari birimlere de şikayet dilekçesi vereceğiz" dedi.



AK PARTİ İL BAŞKANI: KİMSENİN KABULLENEMEYECEĞİ BİR DURUM



AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi de yaptığı yazılı açıklamada, "Sadece söylemlerle ve fotoğraflarla sokak hayvanlarına sahip çıkan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i bu konuda sağduyuya davet ediyor, gerçekleşen bu olayı bir şekilde kapatmamasını bekliyoruz. Daha önce belediyenin aracına koyularak Isparta'nın köylerine bırakılan hayvanların görüntüleri elimize ulaşmıştı. Fakat bu durum daha farklı. Hayvanların nasıl öldürüldüğü araştırma aşamasında ama hayvanların bu şekilde öldürülmesi kimsenin kabullenemeyeceği bir durum" ifadelerine yer verdi.



BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



Burdur Belediyesi'nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Başkan Ali Orkun Ercengiz'in olayla ilgili Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu'yu soruşturma için görevlendirdiği ve olayın en ince ayrıntılarına kadar araştırılması konusunda özel ilgi istediği belirtildi.



'İDARİ VE YASAL İŞLEM YAPILACAK'



Bu olayın Burdur Belediyesi veya Belediye Başkanı Ercengiz'in talimatıyla gerçekleştirilmiş havası yaratılmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu'nun da soruşturmaya ilişkin sözlerine yer verildi. Olayla ilgili ortaya çıkan bütün değerlendirmeler, tutanak ve sonuçların incelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Soruşturmayı başlatmış bulunmaktayız. Veteriner İşleri müdürü, müdür vekili dahil, veteriner hekim, veteriner teknikerleri, barınakta görevli 4 elemanla ilgili soruşturma başlatılmış durumda. Şu ana kadar Veteriner İşleri müdürüyle beraber 2 görevlinin ifadeleri alındı. Kullanılan iğne ve enjeksiyon aletleri inceleniyor. Kamera kayıtları inceleniyor. Bütün bunların sonucunda ortaya çıkan bilgi ve bulgular ve patolojiye gönderilen otopsi raporu da dikkate alınarak sorumluların ortaya çıkarılması ve cezalandırılması yoluna gidilecektir. Bu arada 2 çalışan işçiye zorunlu izin verilmiştir. Gerekçesi de şudur; Her ikisi de hem 2 Nisan hem de 4 Nisan'daki olayla bağlantıları sebebiyle böyle bir tedbir alınmıştır. Diğer 2 işçinin soruşturması da devam etmektedir; meydana gelen bu olayda sorumlulukları olmasa da aynı barınakta görev yapıyor olmalarından dolayı. Bu konuda soruşturma nereye ulaşacaksa, kime ulaşacaksa tüm sorumlular hakkında idari ve yasal işlem yapılacaktır. MAKÜ Veterinerlik Fakültesi'ne gönderilen köpek ölülerinin otopsi raporları, kamera kayıtları, bilimsel verilerle ilgililerden alınan ifadelere göre soruşturma sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır."



- Burdur

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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