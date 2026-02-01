Burdur\'da Feci Kaza: 7 Ölü, 5 Yaralı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde Antalya- Isparta kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü ve 6 yaralı bulunurken, Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 5 olduğu bildirildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, arama-kurtarma ve trafik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi.

Valilikten açıklama: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Burdur Valiliği tarafından kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 11.00 sıralarında Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkiinde iki binek aracın karıştığı sıkışmalı trafik kazası sonucu 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Yaralı 5 vatandaşımız ise çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kaza sonrası bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış, arama-kurtarma, sağlık ve trafik ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir. Yol kontrollü bir şekilde trafiğe açılmıştır" ifadelerine yer verildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.