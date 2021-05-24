Burdur'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ali A. idaresindeki 45 ZA 7019 plakalı otomobil, Burdur Caddesi'nde Kerim Öney'in kullandığı 15 KF 640 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Kerim Öney yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Öney'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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