Burdur'da yangın ve sel afeti yardım kampanyasına destek için toplantı düzenlendi - Son Dakika

Burdur Valiliği öncülüğünde yangın ve sel afetinde zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyasına destek için toplantı düzenlendi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Özel İdare Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, yangın ve sel felaketlerinden etkilenen vatandaşların yaralarına merhem olmaya çalıştıklarını söyledi.

İlçelerde de Kaymakamlıkların öncülüğünde bu toplantıların yapıldığını belirten Arslantaş, el birliği ve güç birliği içinde Burdur olarak yapabileceklerini ortaya koyacaklarını bildirdi.

Arslantaş, Akdeniz Bölgesi'nin ayni bağışta Sinop'a destek olunmasının ön görüldüğüne işaret ederek, "Kendi evimizde kullanmayacağımız, kendi çocuklarımıza yedirmeyeceğimiz hiçbir şeyi göndermeyelim. Bir tır gıda malzemesini Valiliğimiz bir tır da belediyemiz hazırlayacak. 2 tırla başlayacağız. Şahsınız veya kurumunuz adına ne yardımında bulunabileceğinizi belirleyerek inşallah bir iki gün içinde tırları yola çıkarmış olacağız. Toplantıya davet edilmeyen sivil toplum kuruluşu yok, hepimiz buradayız, Burdur olarak buradayız." ifadesini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Adem Korkmaz ile kentte bulunan sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.