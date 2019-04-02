Son Dakika Haberleri: Burdur'daki Kazada Ölen 3 Kişinin Cenazesi Bingöl'e Gönderildi

Burdur'daki Kazada Ölen 3 Kişinin Cenazesi Bingöl'e Gönderildi

1 saat önce

BURDUR'da şarampole devrilen kazada hayatlarını kaybeden Rahim Işık (56) ile gelini Sibel Işık (30) ve torunu Esma Işık'ın (5,5) cenazeleri toprağa verilmek üzere Bingöl'e götürüldü.

Burdur'daki Kazada Ölen 3 Kişinin Cenazesi Bingöl'e Gönderildi, System.String[]
BURDUR'da şarampole devrilen kazada hayatlarını kaybeden Rahim Işık (56) ile gelini Sibel Işık (30) ve torunu Esma Işık'ın (5,5) cenazeleri toprağa verilmek üzere Bingöl'e götürüldü. Kazada yaralanan babaanne Gülten Işık (57) ve Mila Işık (3) ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tefenni- Burdur Yolu'nun Beyköy kavşağında dün yaşanan kazada Rahim Işık'ın kullandığı 34 BDR 611 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, şarampole devrdildi. Kazada sürücü Rahim Işık ile otomobilde bulunan gelini Sibel Işık ve torunu Esma Işık yaşamlarını yitirdi. Eşi Gülten Işık ve diğer torun Mila Işık ise yaralandı. Babaanne ve torunu, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Rahim Işık, Sibel Işık ve Esma Işık'ın cenazeleri toprağa verilmek üzere Bingöl'e götürüldü.

- Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:39 Kaynak: DHA

Sibel Işık, Bingöl, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye "Hırsızlığa Teşebbüs" Suçundan 1 Yıl 4 Ay Hapis Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti Davutoğlu'nun Eski Danışmanı, Yeni Parti Kurulacağının Sinyalini Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 14:04:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'daki Kazada Ölen 3 Kişinin Cenazesi Bingöl'e Gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]