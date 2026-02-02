Burdur'daki Trafik Kazası: 7 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Burdur'daki Trafik Kazası: 7 Ölü

Burdur\'daki Trafik Kazası: 7 Ölü
02.02.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 7 kişiden 4'ü Kocaeli'de defnedildi.

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişiden 4'ünün cenazesi, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren Sedat (41), eşi Melek (45) ve oğulları Kuzey Akgün (10) ile Melek Akgün'ün annesi İfaket Aydın'ın (69) cenazeleri, morgdan alınarak ilçedeki Akse Camisi'ne getirildi. Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, ikindi vakti kılınan namazın ardından Balçık Mahallesi'ndeki Çayırova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ve vatandaşlar katıldı.

Ağlasun-Antalya-Isparta kara yolunun Aşağı Yumrutaş mevkisinde dün Akgün idaresindeki 34 FF 2118 plakalı otomobil ile Cuma Ali Süzer (21) yönetimindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil çarpışmıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kuzey Akgün, Melek Akgün, İfaket Aydın, Nevin Süzer (52) kaza yerinde, Hasan Akdağ (20) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kazada 5 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kocaeli, Trafik, Burdur, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'daki Trafik Kazası: 7 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Şırnak’ta çığ düştü 4 köy yolu ulaşıma kapandı Şırnak'ta çığ düştü! 4 köy yolu ulaşıma kapandı
Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

17:42
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
16:18
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 17:47:15. #7.11#
SON DAKİKA: Burdur'daki Trafik Kazası: 7 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.